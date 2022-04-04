Hakan Çalhanoğlu bu sezon tüm kulvarlarda yedi gol ve sekiz asist yaptı. Çoğunlukla büyük maçlarda fark yarattı.

Milli futbolcu, geçen yaz Milan'dan bedelsiz ayrılarak ezeli rakip Inter'e transfer olduğunda büyük tepkiye yol açmıştı.

Inter'in dün Juventus'u 1-0 yendiği maçta belirleyici bir penaltı vuruşu yaptı ve bu sezon yedinci golünü attı.

Çalhanoğlu, bu sezon en çok Inter'in direkt rakiplerine karşı gol buldu.

Milano derbisinde de penaltıdan bir gol atarak ünlü Curva tribünü altında tartışmalı bir kutlama yapmıştı.

28 yaşındaki orta saha sonraki yedi maçta dört tane gol buldu ve beş asist yaptı.

Performansı 2022'de biraz düşmüş durumda ancak yılın ilk golünü dün Juventus'a karşı attı.

Eski Milan yıldızı şimdi Inter'in ana rakipleri olan Juventus, Roma, Napoli ve Milan'a karşı gol atmış konumda.

Simone Inzaghi'nin ekibi, Milan ve Napoli ile Scudetto için mücadele edecek.

Şu anda Serie A tablosunda ikilinin üç puan gerisindeler. Inter, bu akşamki Milan-Bologna maçından sonra Stadio Meazza'da bir maç oynayacak.

Milli takımda kaptan oldu

2022 Dünya Kupası play-off turunda Türkiye, Portekiz'e elenirken takım kaptanı Burak Yılmaz karşılaşma sonrası ay yıldızlı formaya veda ettiğini açıklamıştı.

Burak Yılmaz sonrası Türkiye'nin kaptanlığını kimin yapacağı merak konusuyken Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu takım kaptanlığına getirildi.

Türkiye'nin en tecrübeli isimlerinden olan Interli yıldız, milli formayla çıktığı 67 maçta 14 gol ile katkı verdi.

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