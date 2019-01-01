Hakan Balta: Futbol oynamayı özlemedim

Galatasaray'da futbolu bırakan Hakan Balta antrenörlüğe hazırlanırken futbol oynamadığını belirtti.

Bir dönem 'da ve A Milli Takım'da başarıyla ter döken Hakan Balta, 2018 yazında futbola veda etmişti.

Şu sıralar antrenörlük eğitimi alan Balta, futbol sonrası hayatını Sabah Gazatesinden Sonat Bahar'a anlattı:

"İlk başlarda bir dinlenmek istiyor insan. Ama yavaş yavaş dinlenmekten de yoruluyor. Yavaş yavaş eğitimlere başladım. İngiltere'de antrenörlük lisansları için eğitimlerimi tamamlıyorum. 'da spor yönetimi eğitimleri alacağım. Kendimi iyi eğitip, işe atılmak istiyorum."

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"Futbolu erken bıraktığımı düşünmüyorum. Hem fiziksel hem de kafa olarak epey yorulmuştum. Az da oynamadım. Bir kulüp çatısı altında bu kadar top koşturunca özel bir bağ da gelişiyor, çocuklar Galatasaraylı, biz zaten Galatasaraylıyız."

"Ağabeylerim 'Futbolu bıraktıktan sonra çok zorlanacaksın' diyorlardı. Ben de anlamıyordum niye zorlanayım, keyfime bakarım diyordum. Ama öyle olmuyor insan bir şey yapmak istiyorum. Zaten çocuklardan dolayı haftanın iki günü tesisteyim. Görüyorum herkesi. Orada olan her şeyi görüyorum. Sadece bizim kulüp için değil ama altyapılarda çok şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Florya'ya gidince eski takım arkadaşlarımı görüp futbol oynamaya özenmiyorum. Oynamayı özlemedim. Bıraktıktan sonra bir kez top oynadım o da mecburen oldu. Eğitim için Madrid'e gittim, tam benim olduğu tarihlerde bir veteran maçı düzenlendi. Zorla oynadım. Futbolu seviyorum ama oynamayı özlemedim. Florya evim gibi, Florya'dan girince içeri huzurlu hissediyorum."