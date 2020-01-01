Hakan Arslan: Roberto Carlos benim için bir duvar yaptırdı

2013/14 sezonunda 10 gol atarak kariyerinin zirvesini yaşayan Hakan Arslan, performansını dönemin teknik direktörü Roberto Carlos'a borçlu.

'un kaptanı Hakan Arslan Roberto Carlos döneminde attığı 10 golün sırrını paylaştı.

Fanatik Gazetesine röportaj veren Hakan Arslan, Brezilyalı teknik adamın kendisi için antrenman sahasına duvar yaptırdığını açıkldı;

"Roberto Carlos döneminde bir anım var. Antrenman sahasına benim için bir duvar yaptırdı. Sebebi de her antrenmandan yarım saat önce gelip ayak içi çalışmam içindi. Bu adamın benden bir beklentisi var, beni önemsiyor dedim. Ve her antrenman öncesi gelip bu çalışmayı yaptım.

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O sezon Kupası ve Süper Lig’de 10 gol attım. Gaziantep maçı; son maç, 2 gol attıktan sonra ‘Tamam’ dedi, ‘İstediğim seviyeye geldik’. Dünya markası bir futbol adamının özel ilgisi önemliydi. Şimdi ben de altyapıdan gelen oyunculara bu duvarı gösterip hikayesini anlatıyorum."