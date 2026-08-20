Leon Goretzka’nın seçenek bolluğu yaşadığı düşünülüyordu. Atletico Madrid, Juventus Torino, Milan, Inter - hatta İngiltere şampiyonu Arsenal’ın bile son aylarda merkez orta saha oyuncusuyla ilgilendiği söyleniyordu.

Neden olmasın ki? Goretzka, Bayern Münih’te geçirdiği sekiz sezonun sonuncusunda en büyük maçlarda çoğunlukla sadece izleyici konumunda kalsa ya da son dakikalarda kulübeden oyuna girse de, teknik direktör Vincent Kompany’nin planlamasında hâlâ önemli bir parçaydı. Özellikle de daha erken dönemde sonucu belli olan Bundesliga’da 31 yaşındaki oyuncu düzenli olarak ilk 11’de yer aldı. Tüm kulvarlarda sonunda hâlâ dikkate değer 48 maça çıktı; üstelik ayrılığı daha ocak ayında kamuoyuna duyurulmuştu.

Eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, mart ayı başında çok konuşulan kicker röportajında Goretzka’ya Dünya Kupası için dolaylı olarak ilk 11 garantisi bile vermişti. Her ne kadar eski Bayern hocası bu ve bazı başka durumlarda sözlerinin arkasını eylemle getirmemiş ve tercihini sonunda Felix Nmecha ile Aleksandar Pavlovic’ten yana kullanmış olsa da, bu durum Bochum doğumlu oyuncunun o dönemdeki konumunu ortaya koyuyordu.

Ancak Alman milli takımının turnuva boyunca yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle birlikte yaşadığı utanç verici vedadan yaklaşık üç ay sonra Goretzka için tablo temelden değişmiş görünüyor. Mayıs ayında kulüp arayışını kendisinin tanımladığı "ayrıcalıklı durum"dan artık pek söz edilemez. Aynı şekilde yeni bir işverenle somut görüşmelerden de. Bunun yerine onu acı bir ilk vurdu: Goretzka kariyerinde ilk kez gerçekten kulüpsüz durumda.

Kariyerinde bir ilk: Leon Goretzka neden hâlâ kulüpsüz?

Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’nun kısa süre önce yaptığı açıklamalar, Goretzka için zamanın giderek daraldığını daha da güçlü biçimde düşündürüyor. Avrupa’nın üst düzey liglerinde transfer dönemi 1 Eylül’de kapanıyor, o tarihe kadar üst ligler çoktan başlamış olacak; Avrupa kupalarında yer alan üst düzey kulüpler de transfer döneminin kapanmasının hemen ardından kadrolarını bildirmek zorunda.

"Şu anda Leon Goretzka’ya ilgi yok" diyen İtalyan gazeteci, bu sözleri Wettfreunde portalına verdi. Uzun süre 73 kez milli olan oyuncu için muhtemel hedef olarak görülen Serie A’da da bir imza yakın görünmüyor; bu sırada artık 40 yaşında olan Luka Modric, Milano’daki sözleşmesini bir kez daha uzattı. Öte yandan bunun "gerçekten çok tuhaf olduğunu, çünkü onun inanılmaz bir oyuncu olduğunu" söyledi.

Kilit nokta şu: Goretzka’nın maaş konusunda duyumlara göre çok yüksek taleplerde bulunduğu belirtiliyor. Gazetelerde net yıllık yedi milyon euro maaş ve buna ek olarak 10 milyon euroluk yüksek bir imza parası istendiği yazıldı. Bu da tersinden bakıldığında, neredeyse hiç indirime yanaşmadığı anlamına geliyor. Goretzka’nın Münih’te brüt 13 milyon euro kazandığı öne sürülüyordu. Eleştirmenler, o dönem altılı kupanın ardından imzalanan Goretzka, Joshua Kimmich ya da Serge Gnabry’nin sözleşme uzatmalarının Münih ekibinin maaş dengesine kalıcı zarar verdiğini sık sık dile getirmişti.

İtalya dışında da üst düzey kulüpler, tüm tartışmasız kalitesine rağmen Goretzka için böyle bir maaşı görünüşe göre tamamen gerçek dışı buluyor. Görünüşe bakılırsa şu ana kadar hiçbir kulüp onun beklentilerini karşılamak istemedi.

Buna karşın Chelsea örneği, 30 yaş üstü oyuncuların Ada’da hâlâ bir piyasası olduğunu gösteriyor. Transfer çılgınlığı kapsamında teknik direktör Xabi Alonso, forvet Danny Welbeck (35) ve Goretzka gibi merkezde oynayan Jordan Henderson’ı (36) tamamen sürpriz şekilde birden iki "yaşlı kurt" olarak kadrosuna kattı. Ancak zaman ilerledikçe seçenekler giderek azalıyor. Sanki Goretzka’nın şampiyonluk hedefi olan ve Avrupa kupalarında yer alan bir kulübe gidebilmesi için neredeyse ciddi sakatlıklara ihtiyaç duyması gerekiyor.

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Seçenekler iyice azaldı: Leon Goretzka şimdi Türkiye’ye mi gidiyor?

Bir çıkış yolu Türkiye olabilir; Di Marzio da bu ihtimali gündeme getirdi. "Çünkü orada bonservissiz oyunculara çok fazla para ödeniyor. Bu yüzden Goretzka’nın Türk ligine gitmesi beni şaşırtmaz" dedi.

Bu yaz, Süper Lig’e henüz en iyi futbol çağında ya da zirvenin çok öncesindeyken adım atma eğilimi daha da güçlendi. Öne çıkan örnekler arasında Dusan Vlahovic (26, Beşiktaş İstanbul), Mason Greenwood (24), Nathan Ake (31, ikisi de Fenerbahçe İstanbul) ya da Mohamed Salah (34, Trabzonspor) yer alıyor. Boğaz’daki alım gücü görünüşe göre hiç olmadığı kadar yüksek ve Goretzka’nın uzun yıllar takım arkadaşı olan Leroy Sane’nin de bulunduğu sektör lideri Galatasaray İstanbul ise henüz tamamen sessizliğini korudu.

Buna karşılık ABD’ye ya da Suudi Arabistan’a bir transfer ihtimali fazlasıyla düşük. Goretzka, ikinci seçeneği zaten 2023’te dışlamıştı. O dönemde Sport1’e konuşan oyuncu, "Bazı futbolcuların kariyerlerinin sonbaharında oraya gitmesi onların hakkı" derken, şunu net biçimde eklemişti: "Ama bunu kendim için kesinlikle düşünmüyorum. O durumda Bochum’u ya da Schalke’yi açık şekilde tercih ederim."

Ancak şu an için onun çok sevdiği Ruhr bölgesine dönüş de aynı ölçüde gündemde görünmüyor. Buna rağmen Bochum cephesinde, Goretzka birkaç yıl içinde kariyerinin geç sonbaharına geldiğinde yeniden bir araya gelme umudu şimdiden kuruluyor. "Leon, Bochum’da pek çok insanı gururlandırdı. Umarım geri dönmeden önce bir kez daha en üst seviyede oynar. Bu bizim büyük arzumuz, umarım onun da öyledir" dedi sportif genel müdür Ilja Kaenzig, haziran ayında Sport Bild’e verdiği demeçte.

Ancak şu anda Goretzka’nın o zamana kadar tartışmasız hâlâ sahip olduğu kalitesini söz konusu "seviyede" nerede göstereceği büyük bir soru işareti. En kötü senaryoda, bu kişisel ilk onun için kalıcı bir duruma bile dönüşebilir.

Leon Goretzka: Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı performans verileri