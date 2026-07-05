Hak ettiğini aldı… İspanya, Diaz’ın Atlas Aslanları’ndaki izlerini kabul etti

Ibrahim Díaz’ın İspanya yerine Fas milli takımında oynamaya karar vermesi, sadece uluslararası bir tercih değil, başından beri inandığı bir projeye yaptığı bir bahisti. Bu adımı atmasından aylar sonra, sonuçlar sanki ona yeşil sahada hak ettiği en iyi cevabı veriyor gibi görünüyor.

AS gazetesi, Faslı yıldızı özel bir haberle ele alarak performansını övdü ve Real Madrid yıldızının 2026 Dünya Kupası’nda “Atlas Aslanları” ile dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ettiğini vurguladı. Turnuvanın en öne çıkan oyun kurucularından biri olarak kendini kanıtladı ve Fas’ı seçmesinin bir risk değil, zamanla doğruluğu kanıtlanan düşünülmüş bir karar olduğunu gösterdi.

Dünya Kupası’ndaki beş maçta Diaz bir gol attı ve 4 asist yaptı; böylece turnuvanın en iyi asistçileri listesinin zirvesine yükseldi ve bu alanda Dünya Kupası tarihindeki en iyi Afrikalı oyuncu unvanını elde etti. Cumartesi akşamı Kanada’ya karşı oynanan çeyrek final maçında Ezzedine Ounahi ve Sofyan Rahimi’ye ikişer gol hazırladı.

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26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Muhammed Vehbi'nin yönetiminde forvetlerin arkasında büyük bir özgürlükle oynayarak, sürekli olarak derinliklere girip ceza sahası yakınında tehlike yaratma eğilimiyle uluslararası kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Diaz, Kanada galibiyetinin ardından şunları söyledi: “Her şey harika gidiyor. Başardıklarımdan çok mutluyum. Fas’a geldiğimden beri gördüğüm destek ve sevgi inanılmazdı. En iyi halimi sergilemek eşsiz bir duygu ve yaptıklarımla gurur duyuyorum. Her anın tadını çıkarmamızı sağlayan harika bir kadromuz var.”

Haberde, Diaz’ın Real Madrid’de yerini sağlamlaştırdıktan sonra Dünya Kupası’nın kariyerinde futbolsal olgunluğa ulaştığı an olabileceğinin farkında olduğu ve uluslararası düzeyde potansiyelini göstermek için sadece bir fırsata ihtiyacı olduğu belirtildi.

Diaz sözlerine şöyle devam etti: “Buna karşılık, oyuncu İspanya milli takımında yeterli güveni kazanamadı; ardından Fas Futbol Federasyonu’ndan bir teklif aldı. Federasyon, ona Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu için mücadele etmeyi ve Dünya Kupası’na katılmayı içeren iddialı bir spor projesi sundu.”

O zamandan beri Diaz, Fas milli takımında iz bırakmaya devam etti. 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda takımının şampiyonluğuna katkıda bulunarak turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı ve ardından 2026 Dünya Kupası’nda da parlamaya devam ederek, “Atlas Aslanları”nı temsil etme kararının doğru zamanda alınmış doğru bir karar olduğunu kanıtladı.

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