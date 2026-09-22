Eski Portekizli hakem Bruno Paixao, İspanya La Liga'da Real Madrid ile ev sahibi Atletico Madrid arasında oynanan derbide yaşanan olaylara ilişkin tartışmalar hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Geçtiğimiz pazar günü yedinci haftanın zirve mücadelesinde "Riyad Air Metropolitano" stadında oynanan maçı Real Madrid kaybetti; ancak kraliyet kulübüne, İspanyol hakem Ortiz Arias'ın "hakem adaletsizliği" olarak nitelendirdiği durum nedeniyle öfke hâkim oldu.

3 tartışmalı pozisyon

Maçta 3 tartışmalı hakem kararı yaşandı. Bunların ilki, Atletico Madrid savunmacısı Cristian Romero'nun, Real Madrid oyun kurucusu Jude Bellingham'ın dizine yaptığı müdahaleydi.

Bu pozisyonda hakem önce Bellingham'a sarı kart gösterdi; ardından oyuncunun kimliğini belirlemedeki hatası nedeniyle video yardımcı hakem odasına gitti ve kararını Romero'ya sarı kart olarak değiştirdi, ancak kırmızı kart çıkarmadı.

İkinci pozisyonda, Real Madrid'in orta saha yıldızı Fede Valverde, Atletico Madrid oyuncusu Kang-in Lee'nin sert müdahalesiyle çiğnendi; ancak hakem bu pozisyonda herhangi bir kart göstermedi.

Üçüncü pozisyon ise Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen'in, ev sahibi ekibin oyuncusu Giuliano Simeone'yi ceza sahası içinde engellemesiyle geldi. Hakem başlangıçta penaltı verdi, ancak video yardımcı hakem odasındaki meslektaşına danıştıktan sonra kırmızı kart ekledi.

Büyük kraliyet öfkesi

Maçın ardından Real Madrid, derbiyi ilk kez yöneten İspanyol hakemin kararlarına duyduğu öfkeyi dile getirdi. Bu öfke, teknik direktör Jose Mourinho'nun basın toplantısındaki açıklamaları, kulüp televizyonu ve ayrıca kulüp yönetiminin yayımladığı resmi açıklama aracılığıyla ortaya çıktı.

Mourinho, basın toplantısına Romero ve Kang-in Lee'nin Bellingham ile Valverde'ye yaptığı müdahaleleri gösteren iki fotoğrafla çıktı ve hakeme sert bir saldırıda bulundu.

Portekizli teknik direktör şöyle konuştu: "Bu iki hatanın iki kırmızı kartı hak ettiği açık. Maçın 50 dakika boyunca 11'e 9 olması gerekiyordu, ancak bunun yerine bize karşı 11'e 10 oldu."

Ayrıca şunları ekledi: "Kang-in Lee'nin kırmızı kart durumunu incelemesi için hakemi çağırmayan video yardımcı hakem Bay Trujillo'nun Real Madrid ile çok tuhaf bir geçmişi var."

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece geçen sezona bakın, Real Madrid'e karşı birçok maçta. Zavallı hakem Ortiz'e gelince, bu tür maçlardaki baskıyla başa çıkamadığı açık."

Buna karşılık, Real Madrid televizyonu Romero'nun Bellingham'a yaptığı müdahalenin doğrudan kırmızı kartı gerektirdiğini savundu ve ardından Ortiz Arias'ın sadece sarı kart göstermekle yetinmesini eleştirdi. Tekrar görüntüyü izledikten sonra şunları söyledi: "Ne rezalet! Ne pislik! Romero'ya sarı kart mı?"

Kanalın eleştirileri bu olayla sınırlı kalmadı; Kang-in Lee'nin Valverde'ye yaptığı müdahaleye de dönerek, Atletico oyuncusunun da atılmayı hak ettiğini savundu. Bu da kanalın, tartışmalı iki olaya atıfta bulunarak takımın maçı 9 kişiyle tamamlaması gerektiğini söylemesine yol açtı.

Real Madrid resmi açıklamasında şunları söyledi: "Metropolitano stadında, Ortiz Arias'ın felaket niteliğindeki hakem kararlarıyla gölgelenen bir derbi kaybettik. Ortiz Arias, Bellingham'ın dizine bindiği için Cuti Romero'yu, pozisyon video yardımcı hakem ekranında incelenmesine rağmen ilk yarıda atmadı; Valverde'nin sol ayak bileğine bindiği için de Kang-in Lee'yi atmadı. İki karar da belirleyiciydi ve maç sonunda ikinci yarıda Atletico Madrid'in lehine sonuçlandı."

Paixao üç durum hakkında ne dedi?

Paixao ise Kooora'ya özel açıklamalarında, Bellingham ve Romero olayına ilişkin şunları söyledi: "Gerçekten de Atletico Madrid oyuncusu, sağ ayağıyla rakibe sert bir müdahalede bulundu ve dizde ciddi bir sakatlığa neden olabilirdi."

Ayrıca şunları ekledi: "Hakem burada hata yaptı, bu sarı değil kırmızı kartı hak ediyor."

IMAGO

Eski Portekizli hakem, Valverde ve Kang-in Lee pozisyonu hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana göre Atletico oyuncusu bir faul yaptı ve bu durum, atılmayı gerektiren şiddetli hareket seviyesine ulaşıyor."

Devamında: "Ayağını, Real Madrid oyuncusunun bacağına sert ve şiddetli bir şekilde koydu. Kırmızı kartı hak ediyor. Video yardımcı hakemin, kararını değiştirip kırmızı kart göstermesi için hakemden videoyu incelemeye gitmesini istemesi gerekirdi."

Atletico'nun penaltısı ve Huijsen'in atılmasına ilişkin ise şu yorumu yaptı: "Görüntüler net. Karar doğru: penaltı ve kırmızı kart. Savunmacı, topa hâkim olan ve kaleyle karşı karşıya olan hücumcuyu tuttu."

Hakemin cezası hak edilmiş mi?

Derbide yaşananların sonucunda, İspanyol basın raporları hakem komitesinin maçtaki hakem hatalarını kabul ettiğini aktardı ve hakemin öne çıkan pozisyonları yanlış yönettiğine dikkat çekti.

Raporlar, komitenin hakemi en azından La Liga'nın sekizinci ve dokuzuncu haftalarında herhangi bir maçı yönetmekten men ederek cezalandıracağına işaret etti.

Cezanın hak edilmiş olup olmadığı sorusuna Paixao şu yanıtı verdi: "Profesyonel spor, temelde performansa dayanır. İyi bir performans sergilersen, başka bir maçı yönetme fırsatı elde edersin; performans seviyen değerlendirme kriterlerinin altına düştüğünde ise devre dışı bırakılırsın. Hakemler, oyuncular, sağlık ekipleri ve diğerleri için işler bu şekilde yürür."

Ayrıca şunları ekledi: "Bu açıdan bakıldığında, cezayı yüksek performans seviyeleri gerektiren ve şiddetli rekabetçilikle öne çıkan bir ortamda doğal bir karar olarak görüyorum."

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Bruno Paixao kimdir?

IMAGO

1974 doğumlu Bruno Paixao, en önemli eski Portekizli hakemlerden biri kabul edilir. Kariyeri boyunca aralarında Portekiz Ligi'nin de bulunduğu birçok önemli müsabakada ve çeşitli Avrupa turnuvalarında maç yönetti.

Paixao'nun hakemlik kariyeri 1990 yılında başladı ve 2018'e kadar sürdü. Portekiz Süper Ligi'ndeki ilk maçını 1997 yılında yönetti, ardından ismini yerel ve kıtasal arenada kabul ettirdi.

Portekizli hakem, 2004 ile 2012 yılları arasında uluslararası kokartı elde etti; ayrıca 2012-2013 sezonu boyunca UEFA'nın birinci kategori hakemleri arasında sınıflandırıldı ve kariyeri boyunca çeşitli yerel ve uluslararası müsabakalarda maç yönetti.

Paixao, sahaların dışında endüstriyel üretim alanında mühendis olarak çalıştı ve mesleki kariyerini uzun hakemlik hayatıyla birleştirdi.

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