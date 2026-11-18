Hajime Moriyasu, Paraguay yenilgisinin ardından Japonya teknik direktörlüğündeki sekiz yıllık dönemini noktaladı. 58 yaşındaki teknik adam, 114 maçın ardından görevinden ayrılırken Japonya'nın Dünya Kupası'nı kazanma hedefine doğru ilerlemeyi sürdürmesini umduğunu söyledi.

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Moriyasu'nun Japonya'daki sekiz yıllık dönemi sona erdi

Moriyasu, Japonya teknik direktörlüğündeki sekiz yıllık dönemini noktaladı. 58 yaşındaki teknik adam, takımının Paraguay'a 2-1 yenildiği salı günü son maçına çıktı.

Moriyasu daha önce, şubat ayında sona erecek Asya Kupası'nın bitimine kadar geçerli olması planlanan bir sözleşme uzatmasına imza atmıştı. Ancak turnuvanın beklenmedik şekilde Aralık 2027'ye ertelenmesiyle görev süresi bu hafta resmen sona erdi. Bu ayrılık, Japon futbolunda belirleyici bir dönemi kapatıyor. Moriyasu, 2018 Dünya Kupası'nın ardından göreve getirilmesinden bu yana 114 maçta takımın başında yer aldı.

Dünya Kupası zaferinin hayali

Ani ayrılığına rağmen Moriyasu, millî takımın geleceği konusunda iyimser. Attığı temellerin önümüzdeki yıllarda Japonya'yı sonunda dünya futbolunun zirvesine taşımasını umuyor.

“Japonya'nın dünyanın en iyi takımı olabilmesi için mevcut gücünün üzerine koymaya devam etmesinin kilit önemde olduğuna inanıyorum,” diyen Moriyasu, Nippon TV'ye şunları söyledi: “Umarım oyuncular gelişmeye ve kendilerini ilerletmeye devam eder.

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“Bir taraftar olarak Japonya millî takımının dünya şampiyonu olma yolunda atacağı sonraki adımları izlemek ve takımı desteklemek istiyorum. Harika oyuncular ve ekip üyeleriyle çalışma şansına sahip oldum; onlarla birlikte çok mutlu zaman geçirdim.”

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Unutulmaz başarılar ve hayal kırıklıkları

Moriyasu, uzun görev süresi boyunca Japonya'yı dikkat çekici galibiyetlere taşıdı. Takımı, 2022 Dünya Kupası'nın grup aşamasında İspanya ve Almanya karşısında çarpıcı galibiyetler aldıktan sonra son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elendi.

Japonya, 2026 turnuvası öncesinde İngiltere ve Brezilya karşısında da tarihi galibiyetler elde etti. Ancak Moriyasu'nun takımı büyük turnuvalarda yeni başarı eşiklerini aşmakta sık sık yetersiz kaldı. Bunların başında 2019 Asya Kupası finalinde Katar'a yenilmesi geldi.

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Millî takımın son turnuvaları da hayal kırıklığıyla bitti. Japonya, 2023 Asya Kupası'na çeyrek finalde veda etti ve bu yılki Dünya Kupası'nda Brezilya'ya son 32 turunda elendi. Böylece dünya sahnesinde hâlâ son 16 turunun ötesine geçememiş oldu.

Görev Oiwa'nın

Moriyasu'nun ayrılmasının ardından, hâlihazırda 23 yaş altı takımını çalıştıran Go Oiwa, A millî takımın başına geçecek. Oiwa, yeni başarılar elde etmeye ve sonunda uluslararası futbolun üst sıralarına çıkmaya kararlı bir kadroyu devralacak.