Split'te çarşambayı perşembeye bağlayan gece olaylar neredeyse kontrolden çıkıyordu. Hırvat basın kuruluşu index.hr.'nin haberine göre Hırvat polisi kentte yaklaşık 60 kişiyi gözaltına aldı ve "yüzlerce" taraftarın karışacağı bir kavgayı önledi.

Ajax, rakibi Hajduk'un taraftarları kötü şöhretleriyle bilindiği için geçen hafta kendi taraftarlarını Split'te dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Amsterdam'dan gelen taraftarlar çarşamba günü Hırvatistan'ın kıyı kentine ulaştı. Varışlarının hemen ardından, silah taşıdıkları iddiasıyla bir terasta bulunan 18 Ajax taraftarı gözaltına alındı.

Gerilim çarşambayı perşembeye bağlayan gece doruğa ulaştı. Hırvat medyasına göre iki grup arasında yaşanacak bir çatışma için yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Hooligans.cz hesabının paylaştığı görüntülerde, çok kalabalık bir Hajduk taraftar grubunun kentin sahil gezinti yolu Riva'da toplandığı görülüyor.

Diğer görüntülerde birkaç küçük arbede yaşandığı görülüyor, ancak polis müdahale etmek için hızla olay yerine geldi. Sonuçta aralarında Hollandalıların ve Hırvatların da bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

Hajduk Split ile Ajax arasındaki maç perşembe akşamı saat 18.45'te başlayacak. Bu, iki takımın da Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk maçı olacak.



