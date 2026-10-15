Çarşamba'yı perşembeye bağlayan gece Split'te olaylar neredeyse kontrolden çıkıyordu. Hırvat medya kuruluşu index.hr'ın haberine göre Hırvat polisi kentte 60'a yakın kişiyi gözaltına aldı ve "yüzlerce" taraftarın karışacağı bir kavgayı önledi.

Ajax, rakibi Hajduk'un taraftarlarının kötü şöhreti nedeniyle geçen hafta kendi taraftarlarını Split'te dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Amsterdam'dan gelen taraftarlar çarşamba günü Hırvatistan'ın kıyı kenti Split'e ulaştı. Varışlarının hemen ardından 18 Ajax taraftarı, yanlarında silah taşıdıkları iddiasıyla bir terasta gözaltına alındı.

Gerilim, çarşambayı perşembeye bağlayan gece doruğa çıktı. Hırvat basınına göre iki grup arasında yaşanabilecek bir çatışma için yüzlerce kişi sokaklara çıkmıştı.

Hooligans.cz hesabının paylaştığı görüntülerde, çok büyük bir Hajduk taraftarı grubunun kentin sahil şeridindeki Riva'da toplandığı görülüyor.

Diğer görüntülerde ise birkaç küçük çaplı arbede görülüyor ancak polis müdahale etmek için hızla olay yerine geldi. Sonuçta aralarında hem Hollandalıların hem de Hırvatların bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

Hajduk Split ile Ajax arasındaki maç perşembe akşamı saat 18.45'te başlayacak. Bu karşılaşma, iki takımın da Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk maçı olacak.



