Haiti maçına hazırlık olarak… Ancelotti, Fas karşılaşmasının ardından Brezilya’nın hücum hattında bir değişiklik yapıyor

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası 3. Grubun ikinci turu kapsamında Cumartesi sabahı Haiti ile belirleyici bir maça çıkacak. Bu karşılaşmada “Seleção”, ilk turda Fas ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Brezilya Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Kaleci pozisyonunda Alisson Becker yer alırken, dörtlü savunmayı Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães ve Douglas Santos oluşturuyor.

Brezilya, orta sahada Casemiro ve Bruno Guimarães ikilisiyle oynarken, kanatlarda Lucas Paquetá ve Vinícius Júnior oyun kurucu rolünü üstleniyor; hücumda ise Matheus Cunha’nın (Fas maçında forma giymemişti) desteğiyle Raphinha liderlik ediyor.

Buna karşılık, Haiti milli takımı maça 5-3-2'lik defansif bir dizilişle çıkıyor. Takım, kalede Johnny Placid'e güveniyor; beşli savunma hattında ise Carlin Arcus, Hans Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kevin Duvern ve Martin Experiens yer alıyor.

Danley Jean-Jacques ve Jean Rickenbelgard, Haiti orta sahasının belkemiğini oluştururken, Joshua Kazimir ve Robin Providence kanatları koruyor; Franzdi Pierro ise Brezilya devini şaşırtmak amacıyla hücum hattını yönetiyor.