Haiti karşısında sergilediği muhteşem performansın ardından… Hakimi, Cezayir’in üçlüsünün izinden gidiyor

Fas Milli Takımı kaptanı Ashraf Hakimi, 2026 Dünya Kupası 3. Grubunun üçüncü ve son turunda Haiti ile oynanan maçta olağanüstü bir başarıya imza atarak, tarih boyunca Atlas Aslanları’nın en önemli yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fas Milli Takımı, Perşembe sabahı oynanan maçta Haiti’yi 4-2 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti ve grupta ikinci sırada yer alarak Altıncı Grubun lideriyle karşılaşmayı bekliyor.

Fransız “Stats Foot” istatistiklerine göre, Atlas Aslanları’nın kaptanı ilk yarıda bir gol atıp bir asist yaptı ve 1998 Dünya Kupası’nda İskoçya karşısında aynı başarıyı gösteren Abdeljalil Haddad “Kamacho”dan sonra, Dünya Kupası’nda tek bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ikinci Faslı oyuncu oldu.

Hakimi’nin parlak performansı bununla da kalmadı; “Mister Chip” hesabına göre, aynı maçın ilk yarısında hem gol atan hem de asist yapan Dünya Kupası tarihindeki dördüncü Afrikalı oyuncu olarak, Afrika kıtası düzeyinde nadir görülen bir listeye de girdi.

Bu listeye daha önce 1982 Dünya Kupası'nda Şili karşısında Cezayirli Taj Ben Sahoula, ardından 2014 Dünya Kupası'nda Güney Kore karşısında Cezayirli ikili İslam Slimani ve Abdülmümin Jabo girmişti; Hakimi ise Haiti karşısında gösterdiği performansla bu isimlerin arasına katıldı.

Bu rakam, Faslı yıldız için ayrı bir değer taşıyor; zira o, milli takımın Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında bu başarıya ulaşan ilk Faslı oyuncu oldu.

Haiti maçında forma giyen Hakimi, Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası’ndaki toplam 31 maçla Fas milli takımının büyük turnuvalarda en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Böylece Fas milli takım kaptanı, her iki turnuvada toplam 30 maça çıkan Youssef En-Nesyri ile paylaştığı önceki rekoru da geride bıraktı.