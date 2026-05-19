Haiti - İskoçya maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Gillette Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Haiti, 13 Haziran'da Massachusetts'teki Gillette Stadyumu'nda düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Haiti'nin 1974'ten bu yana ilk kez ve toplamda ikinci kez katıldığı bu maç, tarihi önemi büyük bir karşılaşma olacak. Haiti, 28 yıl aradan sonra turnuvaya geri dönen İskoçya ile Massachusetts'te C Grubu'nun açılış maçında karşı karşıya gelecek.

GOAL, nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili önemli bilgiler dahil olmak üzere Haiti - İskoçya maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Haiti - İskoçya maçı ne zaman oynanacak?

Haiti'nin 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Haiti, İskoçya, Brezilya ve Fas'ın da yer aldığı C Grubu'nda en zayıf takım olacak.

Tarih Maç Mekan Biletler 13 Haziran Haiti - İskoçya Gillette Stadyumu, Massachusetts Bilet 19 Haziran Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Biletler 24 Haziran Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

İskoçya 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

İskoçya, Danimarka ile oynadığı unutulmaz bir play-off maçını kazanarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Bu yaz onları bekleyen C Grubu fikstürü şöyle:

Tarih Maç Mekan Biletler 13 Haziran Haiti - İskoçya Gillette Stadyumu, Massachusetts Bilet 19 Haziran İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Massachusetts Biletler 24 Haziran İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu, Miami, Haiti Bilet

Haiti - İskoçya maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Haiti - İskoçya maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Massachusetts'teki Haiti - İskoçya maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek final maçına çıkarken, talebin açılış turunun en yüksek seviyelerinde olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Massachusetts, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Haiti - İskoçya maçı nerede oynanacak?

Haiti - İskoçya maçı, Massachusetts'in Foxborough kentindeki Gillette Stadyumu'nda oynanacak.

Öncelikle New England Patriots'un evi olarak bilinen Gillette Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen spor tesislerinden biridir ve modern tesisleri ve geniş kapasitesi nedeniyle birçok Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapmak üzere seçilmiştir.

Stadyum, Dünya Kupası maçları için 60.000'den fazla taraftarı ağırlayacak.