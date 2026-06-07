Haiti - İskoçya maçı 13 Haziran 2026'da saat 20:00 EST'de ve 14 Haziran'da saat 01:00 GMT'de başlayacak.

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Haiti - İskoçya: Maç bilgisi

Dünya sıralamasında 82. sırada yer alan küçük takım Haiti, C Grubu'nda İskoçya, Brezilya ve Fas ile karşı karşıya gelecek. Karayip takımı, 1974'te Batı Almanya'da düzenlenen turnuvaya da katılmıştı ve tarihlerinde sadece ikinci kez erkekler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Dünya sıralamasında 43. sırada yer alan İskoçya, eleme turlarının son gününde Danimarka'yı 4-2 yenerek 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

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Haiti'nin teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Haiti'nin kilit oyuncuları arasında, savunmanın tecrübeli ismi Johny Placide; geçen sezon Premier Lig'den düşen Wolves'ta nadir parlayan isimlerden biri olan orta sahanın dinamosu Jean-Ricner Bellegarde; ve hızı, hareketliliği ve teknik kalitesiyle takımın en büyük hücum tehdidi olan Sunderland'ın yıldızı Wilson Isidor yer alıyor. Ayrıca, Fransa doğumlu 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ruben Providence'a da dikkat edin. Bu oyuncu, PSG ve Roma'da yetişip Hollanda'ya yerleşmeden önce, yetenekli ve bire bir mücadelelerde başarılı bir oyuncuydu. Haziran 2024'te göreve geldiğinden beri, Haiti teknik direktörü Sébastien Migné, futbolun olağanüstü bir canlanışına öncülük etti. Migné, ülkedeki derin siyasi karışıklıklar nedeniyle Haiti'ye hiç ayak basmadı, ancak kadrosuna birlik, inanç ve disiplin duygusu aşılamayı başardı.

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İskoçya'nın teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

İskoçya teknik direktörü Steve Clarke, altı kez üst üste başarısız denemeden sonra İskoçları 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na taşıdı. Clarke ayrıca takımı Euro 2020 ve Euro 2024'e de taşıdı, yani 62 yaşındaki teknik adam, dört büyük turnuvadan üçüne takımı başarıyla götürdü.

Danimarka'ya karşı 4-2 kazanılan maçta skoru açan efsanevi bisiklet vuruşunu gerçekleştiren Scott McTominay, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Napoli'de adeta yeniden doğmuş gibi görünüyor. 2024-25 sezonunda İtalya'daki ilk sezonunda Serie A'nın Sezonun En İyi Oyuncusu seçilen McTominay, Gli Azzurri'nin Scudetto'yu kazanmasına katkıda bulundu. Avrupa Ligi şampiyonluğunun tadını henüz çıkaran Aston Villa'dan John McGinn'den de gol katkısı bekleniyor. Kaptan Andy Robertson ve Celtic'in bek oyuncusu Kieran Tierney, takıma engin deneyimlerini katacak.

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Haiti kadrosu

Haiti, 13 Haziran'da İskoçya ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak (maç 14 Haziran saat 02:00 GMT'de başlayacak) ve ardından beş kez Dünya Şampiyonu olan Brezilya ile 2022 yarı finalisti Fas ile karşılaşacak.

Kaleciler: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defans oyuncuları: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Orta saha oyuncuları: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Forvetler: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Haiti'nin Dünya Kupası'na giden yolu

Haiti, 76 maçta 44 gol atan ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu Duckens Nazon'un golleri sayesinde CONCACAF eleme grubunu birinci sırada tamamladı.

İskoçya kadrosu

İskoçlar, C Grubu'nda Haiti (14 Haziran), Fas (19 Haziran) ve Brezilya (24 Haziran) ile karşılaşacak.

Kaleciler: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Notts Forest), Liam Kelly (Rangers).

Defans oyuncuları: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool'dan ayrıldıktan sonra serbest), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Orta saha oyuncuları: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Man United), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).

Forvetler: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

İskoçya'nın Dünya Kupası'na giden yolu

İskoçlar, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılabilmek için eleme turlarının son gününde Danimarka'ya karşı 4-2'lik dramatik bir galibiyet almaları gerekiyordu. Kieran Tierney ve Kenny McLean'ın uzatma dakikalarında attığı goller, Hampden Park'ta Danimarkalıların kalbini kırdı.

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