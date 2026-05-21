Haiti 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Haiti, 13 Haziran'da Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda İskoçya ile oynayacağı maçla grup aşamasına başlayacak.

Haiti taraftarları için uzun bekleyiş sona erdi. Dünya Kupası'na ilk kez katıldıklarından 52 yıl sonra, dünyanın en büyük futbol turnuvasına geri dönüyorlar. Karayip savaşçılarını sahada izleme fırsatını kaçırmayın.

Tüm iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamak zorunda kalmasına rağmen, Haiti eleme aşamasında büyük bir takım ruhu sergiledi ve yaklaşan Dünya Kupası kampanyası boyunca da bu dostluğu sürdürmeyi hedefliyor.

GOAL, Haiti'nin maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve biletlerin fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere sunacak.

Haiti 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Hayal gerçek oldu ve Haiti taraftarları, futbol yıldızlarını Dünya Kupası'nda izlemek için sabırsızlanıyor. İşte onları bekleyen C Grubu maçları:

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran Cumartesi Haiti - İskoçya Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 19 Haziran Cuma Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Biletler 24 Haziran Çarşamba Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Biletler

Haiti Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Haiti Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

2026 Dünya Kupası'nda Haiti'den ne beklenebilir?

Dünya Kupası elemelerinde Curacao'ya (5-1) ve Honduras'a (3-0) ağır yenilgiler almasına rağmen, Haiti en önemli anda soğukkanlılığını korudu ve son iki maçında Kosta Rika ve Nikaragua'yı arka arkaya yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Duckens Nazon, Haiti'nin golcü kahramanı olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki birçok kulüpte forma giymiş olan 32 yaşındaki oyuncu, elemelerde altı gol attı ve 80 uluslararası maçta 44 gol kaydetti.

Nazon'a, Premier League taraftarlarının yakından tanıdığı iki oyuncu, Wolverhampton Wanderers'tan Jean-Ricner Bellegarde ve Sunderland'dan Wilson Isidor destek verecek gibi görünüyor.

1974'te Dünya Kupası'na ilk kez katıldıkları zamanki gibi, Haiti grup aşamasında bir kez daha Güney Amerika devleriyle karşı karşıya gelecek. 52 yıl önce bu rakip Arjantin'di, bu sefer ise Brezilya.

O dönem Almanya'daki macerasından puan alamadan eve dönen Haiti – İtalya'ya 3-1, Polonya'ya 7-0 ve Arjantin'e 4-1 yenildikten sonra – bu yaz Kuzey Amerika'da daha iyi bir performans sergilemeyi umut ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Banorte (Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000

Gillette Stadyumu (Foxborough) 65.000

AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000

NRG Stadyumu (Houston) 72.000

Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000

SoFi Stadyumu (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadyumu (Miami) 65.000

MetLife Stadyumu (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Levi's Stadyumu (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000








