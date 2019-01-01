Hagi'den Roma cevabı: "Her şey olabilir"

Roma'nın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Gheorghe Hagi, "Her şey olabilir. Geleceğin ne göstereceğini göreceğiz." cevabını verdi.

Ülkesi Romanya'da Viitorul ekibini çalıştıran Gheorghe Hagi, Roma'nın Di Francesco ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Pro Sport'a konuşan Hagi, "Bu konu beni korkutuyor. Bir gün ben de harika bir takımı çalıştırmak isterim. Roma da Avrupa'nın en iyisi olabilecek bir imparatorluk. Roma'dan Romanya'ya çok uzun bir yol var. Ne olacağını bilmiyorum, hep beraber göreceğiz. Ama burada mutlu olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Roma, Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırdıktan sonra Claduio Ranieri'yi geçici olarak takımın başına getirmişti.