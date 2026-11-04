Haftalarca süren bekleyişin ve takvim çakışmaları nedeniyle yaşanan birkaç ertelemenin ardından Barcelona, Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın sözleşme yenilemesini resmileştirmek için nihayet bir tarih belirledi.

Katalan "Sport" gazetesinin öğrendiğine göre, Raphinha'nın sözleşme yenileme töreni yarın perşembe günü gerçekleştirilecek ve oyuncu, son dakikada herhangi bir değişiklik olmaması halinde Katalan kulübünün saflarında 2030 yılına kadar kalmaya devam edecek.

Aslında anlaşma bir süre önce sonuçlanmıştı; gazete daha önce Deco ile Raphinha'nın bir restoranda gerçekleştirdiği bir buluşmaya işaret etmişti. Barcelona'nın sportif direktörü ile oyuncu, bu yüz yüze görüşmede kulüpteki devamlılığının ayrıntılarına son rötuşları yapmış, iki taraf tam bir mutabakata varmış ve anlaşmanın kesinleşmesi için yalnızca resmi işlemler kalmıştı.

Daha sonra, kulüp temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda Deco bizzat sözleşme yenileme işlemlerinin fiilen tamamlandığını açıkladı; ancak takvim koordinasyonundaki zorluklar resmi törenin yapılmasına engel oldu. Zira yaşanan gecikme yalnızca zaman çizelgelerindeki çakışmadan kaynaklanıyor ve kulüp ile oyuncu arasında herhangi bir anlaşmazlıkla ilgisi bulunmuyor.

Bu bağlamda yarın perşembe günü oldukça uygun bir tarih olarak görünüyor; çünkü Barcelona dün salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile bir maç oynadı ve bugün çarşamba günü bir yenilenme antrenmanı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Nihai karar Alman teknik adamın elinde olsa da, teknik direktör Hansi Flick'in oyunculara yarın perşembe günü izin vermesi çok olası görünüyor; herhangi bir sportif faaliyetin olmadığı bir günün bulunması, yenileme töreninin yapılmasını kolaylaştıracak.

Cuma gününe gelindiğinde ise takımın odağı, pazar günü Atletico Madrid'e karşı oynanacak beklenen karşılaşmanın hazırlıklarına kayacak; kafilenin İspanya başkentine gitmesinden hemen önce cumartesi günü son bir antrenman yapılacak.

Bu sözleşme yenilemesi, Brezilyalı oyuncunun kariyerinin en iyi dönemlerinden birinde geliyor. 29 yaşındaki Raphinha olağanüstü bir dönem geçiriyor; bunu dün salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'nın kalesine kaydettiği iki golle bir kez daha teyit etti.

İki golünün yanı sıra Brezilyalı oyuncu, maç boyunca sergilediği bitmek bilmeyen fedakârlığıyla da dikkat çekti; sürekli baskısıyla öne çıktı ve topsuz alanda bile en aktif oyunculardan biri olarak İngiliz takımının arkadan oyun kurma girişimlerini aralıksız sekteye uğrattı. Böylece her açıdan eksiksiz bir performans ortaya koydu ve yüksek hazır bulunuşluğunu, en büyük arenalarda ve müsabakalarda belirleyici bir iz bırakma kabiliyetini bir kez daha kanıtladı.

Ancak katkısı rakamların çok ötesine geçiyor; zira Raphinha, takımın liderlerinden biri ve soyunma odasında merkezi bir figür, özellikle de profesyonelliğine ve her antrenmandaki fedakârlığına değer veren genç oyuncular için.

Flick de Brezilyalı oyuncuya büyük bir hayranlık besliyor; Alman teknik adam, oyuncunun günlük bağlılığını ve rakip ceza sahasından uzak bölgelerde çaba göstermesini gerektiren durumlarda dahi takım için çalışmaya her an hazır olmasını takdir ediyor. Aston Villa karşısındaki performansı da onun teknik adam için taşıdığı değerin bir başka örneği.

Sportif yönetim, bu seviyede ve bu tecrübede bir oyuncunun varlığının son derece değerli bir kazanım olduğu görüşünde.

Raphinha ise kendi adına Katalan kulübünün projesine tam bağlılık gösteriyor ve takımla devam etme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi.