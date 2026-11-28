Barcelona, sakatlıklar konusunda yeni bir darbe aldı. Takımın Mısırlı forveti Hamza Abdelkarim, kendisini birkaç hafta sahalardan uzak tutabilecek fiziksel bir aksilik yaşadı.

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İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, 18 yaşındaki Hamza Abdelkarim iyi bir dönem geçirmiyor ve sakatlık nedeniyle birkaç maçı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Mısırlı forvet son dönemde A takım ile B takımı arasında forma giydi, ancak dün cuma günü Barcelona Atlètic'in bugünkü Terrassa maçı öncesinde yaptığı antrenmanda fiziksel bir aksilik yaşadı.

Kulüp içindeki kaynakların o dönemde verdiği bilgiye göre Hamza, geçen hafta Espanyol B karşısındaki maçta forma giymesine engel olan kas ağrılarından kurtulmaya başlamıştı.

Gazeteci Achraf Ben Ayad'ın X platformundaki hesabından paylaştığı bilgiye göre Hamza, sonunda kendisini bugünkü maçtan da uzaklaştıran fiziksel bir aksilik yaşadı.

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Oyuncuya yakın ve durumunu bilen kaynaklar, gidişat konusunda karamsar olduklarını belirtti. Bu kaynaklar, dünkü antrenmanın son dakikalarında yaşadığı kas problemi nedeniyle oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalmasını göz ardı etmedi.

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Kulüp, oyuncunun durumuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı ve herhangi bir sakatlık yaşadığını da doğrulamadı. Şimdilik tek gelişme, oyuncunun kadroya çağrılanlar arasında yer almaması nedeniyle bugünkü maçın kadrosunda bulunmaması oldu.

B takımının teknik direktörü Giuliano Belletti'nin bugün oyuncunun durumuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

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Barcelona Atlètic'te sakatlık dalgası

Barcelona Atlètic, sakatlıklar konusunda son derece zor bir dönemden geçiyor. Takımda şu anda maçlarda forma giyemeyecek durumda 12 oyuncu bulunuyor: Eder Aller, Onstein, Hafiz Gariba, Pacífico, Caicedo, Katović, Dani Ávila, Juan Hernández, Shane Kluivert, Sama Nomoko, Ibrahim Diarra ve Hamza Abdelkarim.

Belletti ayrıca U17 Dünya Kupası'nda milli takımlarında forma giyen Bisquer, Ebrima ve Mayans'tan da yararlanamıyor.

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Barcelona B takımı yönetimi, kadroyu vuran sakatlık dalgasının olası nedenlerini inceliyor. Bu durum, takımın Girona B ile oynayacağı maçın iptal edilmesine neredeyse yol açıyordu.

Onstein, Gariba, Caicedo, Ávila, Kluivert ve Diarra'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncunun kas sakatlığı yaşaması ve Hamza Abdelkarim'in durumuna ilişkin ayrıntıların açıklanmasının beklenmesi, krizi daha da önemli hale getiriyor.

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Bu sakatlıklar kulüp içinde soru işaretleri doğuruyor. Özellikle Barcelona'nın geçen yaz A takımdan gelen üst düzey uzmanları bünyesine katarak kondisyon yapısını güçlendirmiş olması dikkat çekiyor.