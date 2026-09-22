Real Madrid'in resmi kanalı, Atletico Madrid'e uzun bir videoyla yanıt verdi. Bu video, derbi maçının ardından Madrid kulübünün yaptığı açıklamaya ve aynı zamanda Diego Simeone'nin hakemin performansına ilişkin sözlerine doğrudan ve güçlü bir cevap niteliği taşıdı.

"AS" gazetesine göre, yaklaşık 4 dakika süren video; Atletico Madrid'in hakemliğe yönelik eleştirilerine yanıt vermek ve kulübün taraftarları ile oyuncularına, kulübün hakemlere karşı geçmişteki tutumlarını hatırlatmak amacıyla bir dizi tweet, açıklama, fotoğraf ve arşiv görüntüsünü peş peşe sundu.

Real Madrid kanalı videoya "Hafızalar kısa; hakemlere saygı gösterilmesini istiyorlar, ama yalnızca bazen" ifadesiyle başladı ve ardından geçmişe ait bir dizi açıklama ve tutumu göstermeye koyuldu.

Videoda öne çıkan alıntılar arasında, Simeone'nin İspanya Ligi'ni "Real Madrid için tehlikeli biçimde hazırlanmış" olarak nitelendirdiği sözleri ile Enrique Cerezo veya Gil Marin'e ait, "Olayı dışarıdan izleyen herkes, aynı şeyin on yıldır yaşandığını görebilir; sistem böyle ve biz buna alıştık" ifadesinin yer aldığı önceki bir açıklama bulunuyordu.

Video, Atletico Madrid'e yönelik bir mesajla şöyle devam etti: "Şimdi saygı istiyorlar, ama gördükleri hoşlarına gitmezse anında bir açıklama yayınlıyorlar."

Ardından Real Madrid kanalı, geçmiş maçlardan tutum ve görüntüleri gözler önüne sererek şu yorumu ekledi: "Saygı burada o kadar önemli görünmüyordu; saygı istiyorsun, ama maçlarda hakemlere böyle davranıyorsun."

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Video; Simeone'nin bir yardımcı hakemin başını okşadığı eski görüntüleri, hararetli bir tartışma sırasında hakeme müdahale ettiği bir sahneyi, ayrıca Arda Turan'ın ayakkabısını bir yardımcı hakeme doğru fırlattığı olayı ve başka görüntüleri de sundu.

Video şöyle devam etti: "Hakem kararlarını sorgulayan açıklamalar. Saygı istiyorsun, ama olanlar hoşuna gitmediğinde tweet atıyorsun. İşler kötüye gittiğinde saygı yok oluyor. Faydalandıysan saygı gösteriyorsun, zarar gördüysen mesele değişiyor."

Real Madrid kanalı bu bağlamda, Atletico Madrid'in "Kuralların herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyorsan retweet yap" ifadesinin yer aldığı önceki bir tweetini de kanıt olarak gösterdi.

Videonun sonunda Real Madrid kanalı şunları söyledi: "Hafızalar kısa. Şimdi biz hakemler hakkında konuşamıyoruz, ama onlar konuşabiliyor. Şimdi saygı istiyorlar, ama yalnızca bazen."

Video ayrıca, geçmişte hakemlik yapan ve Manzano lakabıyla tanınan Juan Manuel Gonzalez Manuel Diaz'a, kulüple geçmişteki bağına atıfla "antrenör olan kişi" diyerek işaret etti; kendisi şu anda hakem atamalarından sorumlu görevi yürütüyor.

Real Madrid kanalının videosunu buradan izleyin

Real Madrid kanalının yayınladığı video, derbinin ardından iki kulüp arasında tırmanan gerilim ortamında Atletico Madrid'e sert bir yanıt niteliği taşıdı; bu süreçte hakem kararlarına ilişkin karşılıklı eleştiriler yaşandı.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho maçın hakemine ateş püskürürken, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone kendisinden hakemlere karşı saygılı olmasını istedi.

İspanya Hakem Komitesi Başkanı Fran Soto da teknik direktörlerden Lig'deki tüm hakemlere saygı göstermelerini istedi.

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