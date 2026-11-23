Real Madrid, yoğun maç temposu ve artan sakatlıkların gölgesinde, hesapları yalnızca puan toplamakla sınırlı olmayan bir mücadelede Hollanda ekibi Eindhoven karşısında yeni bir Avrupa sınavına çıkıyor. José Mourinho ise basın toplantısında Vinicius Junior hakkında konuştu ve Real Madrid ile Barcelona arasındaki hakem kıyaslamasına dair kendisini kızdıran açıklamalara alaycı bir yanıt verdi.

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Mourinho, yarın (salı) Santiago Bernabeu'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanacak Eindhoven maçı hakkında konuştu. Hollanda ekibinin mevcut sonuçlarından daha iyisini hak ettiğini vurgulayan Mourinho, rakibin Real Madrid'in sahasına kaybetmek için değil, kazanmak için geleceğini söyledi.

Mourinho, rakibin Kostić ve Perišić gibi kaliteli ve büyük Avrupa tecrübesine sahip oyunculara, ayrıca büyük maçları nasıl yöneteceğini çok iyi bilen bir teknik direktöre sahip olduğuna dikkat çekti.

Portekizli teknik adam, yoğun fikstür nedeniyle maçın zorlu geçeceği uyarısında bulundu. Maçlar arasında 3 gün olmasının toparlanma için makul bir fırsat sunduğunu, ancak yalnızca 2 günlük arada antrenmanların kısıtlı kalması ve oyuncuların enerjilerini geri kazanmak için yeterli zaman bulamaması nedeniyle işlerin daha da zorlaştığını açıkladı. Takıma dinamizm katan yeni isimlerin bu koşulların üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Vinicius Junior konusunda ise Mourinho, Brezilyalı yıldızın Eindhoven karşısında ilk 11'de forma giyeceğini doğruladı. Celta Vigo maçında iyi bir performans sergileyip oyunun gidişatını değiştiren oyuncunun en iyi seviyesine döneceğine inandığını belirtti.

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Deneyimli çalıştırıcı, kırmızı kart görüp 4 maç forma giyemediği son dönemdeki yokluğunun devamlılığını sekteye uğratmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak oyuncunun kendisi tarafından herhangi bir baskı altında olmadığının altını çizdi ve ondan hücum ile savunma görevleri arasında denge kurmasını istedi.

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Mourinho, maç yoğunluğu ve sakatlıklarla ilgili eleştirilere de değinerek, ister kulüpler ister milli takımlar ve federasyonlar için olsun, futbol takviminin büyük bölümünü artık finansal çıkarların belirlediğini söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, oyuncuların maç yükünün azaltılması yönündeki taleplerine de alaycı bir yanıt verdi. Greve gitmek isteyenlere maaşlarında %50 indirim önerilebileceğini söyleyen Mourinho, bir teknik direktör olarak her 3 günde bir maç oynamanın kendisi için hâlâ en iyi seçenek olduğunu ekledi.

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Ancak Mourinho, Real Madrid maçlarında hakemlerin maruz kaldığı baskıyı eleştiren ve takımının Camp Nou'da Barcelona ile oynadığı maçta yaşananları örnek gösteren Villarreal oyuncusu Comesaña'ya yanıt verirken sesini yükseltti. Real Madrid teknik direktörü, oyuncuya Real Madrid'e karşı oynanan önceki bir maçı hatırlattı.

Comesaña, Barcelona-Villarreal maçında hakem Hernández Hernández'in kararlarına tepki göstermiş ve “Aynısı Bernabeu'da da bizim başımıza geldi. Hakeme uyguladıkları baskı çok yoğun” demişti. Oyuncu ayrıca hakeme “Yeter, baskının seni etkilemesine izin veriyorsun” dediğini de açıklamıştı.

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Mourinho, Eindhoven maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Villarreal oyuncusunun sözlerinin “hafıza kaybından” kaynaklandığını söyledi ve Real Madrid'in 2-0 kazandığı, Vinicius Junior'ın kırmızı kart gördüğü önceki maçı hatırlattı.

Portekizli teknik adam, Comesaña'nın açıklamalarına şu sözlerle karşılık verdi: "Real Madrid'e karşı: 2-0, maç bitti ve Vinicius oyundan atıldı. Hafıza kaybı yaşıyor." Mourinho ardından iki kulüp arasındaki kıyaslamaya dair daha sert bir mesaj gönderdi.

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Mourinho şöyle devam etti: "Bizi bir araya koymak istiyorsa koysun. Ama Negreira ile değil." Mourinho bu sözlerle, adı Barcelona ile anılan ve İspanyol futbolunda büyük tartışmalara yol açan, İspanya Hakem Komitesi'nin eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira ile bağlantılı ödemeler davasına gönderme yaptı.

Öte yandan Mourinho, Nico Paz hakkında konuşmaktan kaçındı ve gülümseyerek yalnızca "Benim oyuncum değil" demekle yetindi.

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Mourinho sözlerini Eindhoven teknik direktörü Bosz'u överek tamamladı. Bosz'u net bir futbol kimliğine sahip mükemmel bir teknik adam olarak nitelendiren Mourinho, onun kariyerine ve takımının savunma ile hücumda ortaya koyduklarına saygı duyduğunu vurguladı.