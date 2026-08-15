Cezayirli spor spikeri Hafız Deracî, Liverpool'un eski yıldızı Mısırlı Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzonspor'a transferini eleştirerek, oyuncunun kariyerini en üst seviyede sürdürebileceğini ve Avrupa sahalarında geçirdiği yıllar boyunca inşa ettiği konum göz önüne alındığında, sportif hedeflerine daha iyi karşılık verebilecek bir kulüp seçebileceğini savundu.

Deracî, Salah'ın Trabzonspor formasıyla ilk kez sahne aldığı maçın ardından "Facebook" üzerinden yaptığı yorumda "Ne yazık" ifadesini kullandı ve Mısırlı yıldızın en üst düzeydeki rekabet ortamında birkaç yıl daha devam edebileceğini belirterek, Galatasaray veya Fenerbahçe gibi büyüklükteki Türk kulüplerine transfer olmasının ona daha güçlü bir rekabet, daha büyük bir baskı ve daha net bir Avrupa varlığı kazandıracağını savundu.

Cezayirli spiker, Trabzonspor'un taşıdığı mali ve taraftar değerine rağmen, bu seçimin kendi görüşüne göre Salah'ın Liverpool'daki kariyeri boyunca sağlamlaştırdığı ve onu dünya futbolunun en önde gelen yıldızları arasına yerleştiren konuma sportif açıdan uygun düşmediği kanaatinde.

Deracî'nin açıklamaları, Trabzonspor'un bu sezon Türk Ligi'ndeki ilk maçının ardından geldi. Kasımpaşa karşısında 1-1 berabere biten karşılaşmada Salah, 59. dakikada sahaya girerek yeni takımının formasıyla ilk kez görev aldı.

Deracî, transfer kararına yönelttiği eleştirilere rağmen, Salah'ın parlaklığını kaybetmediğini vurguladı; ancak Mısırlı yıldızın kariyerinin bundan sonraki aşamasında ona daha büyük bir sportif meydan okuma sunacak farklı bir seçim yapabileceği görüşünü dile getirdi.

Salah'ın Trabzonspor'a transferi, oyuncunun Liverpool'da geçirdiği dolu dolu yılların ardından temsil ettiği büyük değer nedeniyle geniş bir ilgi uyandırdı; bu da kariyerindeki her yeni adımı taraftarlar, eleştirmenler ve spor spikerleri arasında takip ve tartışma konusu haline getiriyor.