Hafiz Daraji: Mısır’ın Messi’nin Dünya Kupası serüvenine devam etmesini engellemesine izin verilmeyecek

Cezayirli yorumcu Hafiz Daraji, Mısır milli takımının Arjantin’e karşı yaşadığı dramatik mağlubiyetin ardından 2026 Dünya Kupası’na başı dik bir şekilde veda ettiğini belirtiyor ve farkların isimlerle değil, sahada sergilenen performansla ölçüldüğünü vurguluyor.

Mısır milli takımı, Salı akşamı Atalanta Stadyumu’nda oynanan ve hakem kararlarının çok tartışıldığı maçta, son şampiyon Arjantin’e karşı çılgın bir senaryo sonunda 3-2 yenilerek Dünya Kupası’na veda etti. Maç, turnuvanın son 16 turu kapsamında oynandı.

Firavunlar, 15. ve 67. dakikalarda Yaser İbrahim ve Mustafa Zico’nun golleriyle 2-0 öne geçti; 79. dakikada ise Cristian Romero Arjantin’in ilk golünü attı, ardından 84. dakikada Lionel Messi beraberlik golünü kaydetti.

90+2. dakikada Enzo Fernández, Tango'ya galibiyeti getiren golü attı ve Arjantin'i Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı. Arjantin, bu Salı akşamı oynanacak İsviçre-Kolombiya maçının galibini bekleyecek.

Dragi, resmi Facebook sayfasında şöyle yazdı: “Yaşasın Mısır… Yetenekleriniz ve hayalleriniz ne olursa olsun, Mısır’ın dünya şampiyonunu elemesine ve Lionel Messi’nin Dünya Kupası yolculuğuna devam etmesini engellemesine izin verilmesi kolay bir iş değildi.”

"beIN Sports" kanallarında yorumcu olarak görev yapan Draji, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak tartışmasız gerçek şu ki, Firavunlar sahada tam anlamıyla birer kahramandı ve Mısır futbol tarihine kazınacak kahramanca bir maç sergilediler."

Şöyle devam etti: “Mısır turnuvadan elendi, ancak başı dik bir şekilde ayrıldı; dünyayı kendisine saygı duymaya zorladı ve devler arasındaki farkın isimlerle değil, yeşil sahada sergilenen performansla ölçüldüğünü kanıtladı.”

Son olarak şunları ekledi: “Mısır’a ve Mısırlı futbolculara selamlar… Eleme biletini kaybetmiş olsa da milyonların kalbini kazandı.”



