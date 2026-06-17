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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Hafiz Daraji: Messi’nin Arjantin’de sahip olduğu şeyleri Ronaldo, Portekiz’de bulamıyor

Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
C. Ronaldo
L. Messi
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD
Arjantin
Cezayir

Lionel parladı, Cristiano ise ortadan kayboldu

Cezayirli yorumcu Hafiz Daraji, iki büyük yıldız Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun durumlarını, kendi ülkelerinin milli takımlarıyla karşılaştırdı.

"BeIN Sports" kanallarında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki maçı yorumlarken, Avrupa takımının oyuncularının topu Cristiano Ronaldo'ya ulaştıramadığını söyledi.

"Messi'nin Arjantin'de bulduğu şeyi Ronaldo Portekiz'de bulamıyor" diye devam etti.

Dragi, sözlerine şöyle devam etti: “Portekiz son 15 yılda olağanüstü bir nesle sahipti ancak büyük milli takımların geleneğine sahip değil. Arjantin ise 3 kez Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı ve her zaman Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele ediyor.”

Draghi şunları ekledi: “Messi her zaman rekabet eden bir takımda oynuyor; büyük takımların kültürüne ve geleneğine sahip ve katıldığı her turnuvada şampiyonluk için daimi bir aday.”

Sözlerine şöyle devam etti: "Arjantin'de Messi, medya ve taraftar desteğinin yanı sıra güçlü bir takım buluyor; bunlar, Ronaldo'nun Portekiz'de bulamadığı şeyler."

Hatırlanacağı üzere Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak, Avrupa takımının taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir sonuç aldı.

Öte yandan Messi, Arjantin’i Cezayir karşısında 3-0’lık galibiyete taşıdı ve bu gollerin hepsini kendisi attı.

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