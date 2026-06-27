Hafiz Daraji, Dünya Kupası'nda hile yapıldığına dair imada bulundu... Ne demek istiyor?

Cezayirli gazeteci Hafiz Daraji, 2026 Dünya Kupası maçlarında şike şüphesi olduğuna işaret etti, ancak belirli bir milli takıma yönelik somut suçlamalarda bulunmadı.

Bazı basın haberlerinde, 48 takımın katıldığı ve üçüncü sıradaki en iyi takımların da tur atladığı yeni turnuva sisteminin hesaplamaları daha da karmaşık hale getirdiği ve şike olasılığı konusunda tartışmalara yol açtığı belirtilmişti.

Draji, Facebook hesabından, “Görünüşe göre grup aşamasının üçüncü tur maçlarının aynı anda oynanması, birçok milli takımda tartışmalı senaryoların ortaya çıkmasını engellemedi ve engellemeyecek de; daha fazlasını söylemeye gerek yok” diye yazdı.

Cezayirli gazeteci, Cezayir milli takımının durumunun onu bu tartışmalardan uzak tuttuğuna dikkat çekti; zira grup aşamasının son turu öncesinde kaderi hâlâ kendi ellerinde.

"Dünya Kupası'ndaki kaderinizin başkalarının ayaklarında değil, kendi elinizde olması en güzel şeydir. Cezayir milli takımı rakiplerinin sonuçlarını beklemek zorunda değil; Avusturya karşısında galibiyet ya da hatta beraberlik, ikinci tura yükselmeyi garantilemek ve sahadaki çabasıyla bileti kesinleştirmek için yeterli" dedi.

Cezayir Milli Takımı, yarın Pazar günü sabahın erken saatlerinde 10. Grubun üçüncü turunda Avusturya ile karşılaşacak. Her iki takımın da 3 puanı olması ve gol farkı avantajının Avrupalı takımda olması nedeniyle bu maç her iki taraf için de belirleyici olacak.

Cezayir Milli Takımı’nın, Arjantin’in ardından ikinci sırada ikinci tura yükselebilmesi için galibiyet alması, ya da en iyi üçüncü takımlar arasında yer alabilmesi için beraberlik alması yeterli olacaktır.

Hatırlanacağı üzere Cezayir Milli Takımı, 1982 Dünya Kupası tarihinde en büyük komplolardan birine maruz kalmıştı. O dönemde, gelecekteki rakibi Avusturya, Batı Almanya ile anlaşarak Cezayir’i grup aşamasından elemek için bir sonuç üzerinde anlaşmıştı. Bu olay, maçın oynandığı şehre atfen “Gijón Skandalı” olarak anılmaktadır.