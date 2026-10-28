Santos'un yıldızı Brezilyalı Neymar, bir rakip oyuncuyla yaşadığı tartışma sırasında elini ağzına kapatması nedeniyle Brezilya Yüksek Spor Adaleti Mahkemesi'ne bağlı İkinci Disiplin Komitesi tarafından suçlu bulunarak iki maç men cezasına çarptırıldı. Bu olay, "Vinicius yasası" olarak bilinen kuralın ihlali sayıldı.

Brezilya müsabakalarında uygulanan bu kural, sahada konuşurken ağzını kapatan oyuncuları, şeffaflığı güçlendirme ve spor etiğine aykırı davranışlarla mücadele etme çerçevesinde cezalandırıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, komitenin müzakerelerinde Neymar'ın 4 maç men edilmesi yönünde bir öneri sunuldu, ancak çoğunluk sonunda iki maç men cezası verilmesinde karar kıldı.

Karar, mahkemenin tam kurulu önünde hâlâ temyize açık durumda.

Neymar'a video teknolojisinin müdahalesinin ardından kırmızı kart

Olay, geçtiğimiz cumartesi Vila Belmiro Stadı'nda oynanan ve Brezilya Ligi karşılaşmaları kapsamında 1-1 berabere biten Santos-Bahia maçına dayanıyor.

İkinci yarının başlamasından önce Neymar, ilk yarıda daha önce temas yaşadığı Bahia orta saha oyuncusu Rodrigo Nestor ile bir tartışmaya girdi. Tartışma sırasında Barcelona ve Paris Saint-Germain'in eski yıldızı, söylediklerini gözlerden gizlemek amacıyla elini ağzına koydu.

Nestor, yaşananları bildirmek üzere doğrudan hakeme yöneldi; ancak hakem olayı kendisinin görmediğini belirtti, sonrasında video yardımcı hakem teknolojisinden uyarı alarak Neymar'a doğrudan kırmızı kart gösterme kararı verdi.

Olaylar kart ile de bitmedi; hakem raporunda oyuncunun, atılmasının ardından rakibiyle yüzleşmeye çalışarak konuk takımın yedek kulübesine doğru koştuğu ve bunun üzerine takım arkadaşlarının onu tutmak ve rakibine ulaşmasını engellemek zorunda kaldığı belirtildi.

Neymar'a şeffaflığı ihlal suçlaması

Davanın soruşturmasından sorumlu Delmiro Campos, Neymar'ın davranışının tartışma sırasında söylenenleri gizleme girişimi olduğunu ve bunun şeffaflık ile spor etiği ilkeleriyle çeliştiğini değerlendirdi.

Campos şunları söyledi: "Nesnel açıdan bakıldığında, rakibe yönelik bir yüzleşme bağlamında ağzı kapatma hareketi ve bu davranışın meşru olmadığının farkında olunması, sorgulanamayacak iki husustur."

Buna karşılık Neymar'ın avukatları oyuncuyu savunarak, durumun iki taraf arasında bir husumet ya da sert bir anlaşmazlık içermediğini, aksine şaka ve neşe havasında kelime alışverişinden ibaret kaldığını vurguladı.

Avukat Marcelo Mendez duruşma sırasında şunları söyledi: "Ağzı kapatmaya yönelik her hareket Vinicius yasası kapsamında değildir; oyuncu elini ağzına içgüdüsel olarak koymuştur."