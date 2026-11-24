Senegal Milli Takımı, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını bozarak kıta şampiyonluğunu Fas'ın aleyhine yeniden kendisine vermesini dikkat çekici bir paylaşımla kutladı.

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Senegal Milli Takımı'nın X'teki resmi hesabı, Spor Tahkim Mahkemesi'nin bugün (salı) nihai kararını açıklamasının ardından gelişmeye tartışma yaratacak bir şekilde tepki gösterdi.

Senegal Milli Takımı'nın hesabı, kıta şampiyonluğunun kupa töreninden bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafa iki yıldız ile iki önemli tarih içeren kısa bir not ekledi: 18 Ocak 2026 ve 24 Kasım 2026.

Hesap her tarihin yanına bir yıldız koyarak bu iki tarihte şampiyonluğun iki kez kazanıldığına gönderme yaptı. İlk tarih turnuvanın finalini, ikincisi ise mahkeme kararının açıklandığı bugünü işaret ediyor.

Cezayirli spiker Hafid Derradji de karar sonrası alaycı bir paylaşım yapmıştı . Derradji, Senegal Milli Takımı'nın tek bir turnuvada iki kez şampiyon olan tarihteki ilk takım olduğunu, bir kez sahada, bir kez de mahkeme koridorlarında şampiyonluk kazandığını yazmıştı.

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Senegal Milli Takımı da şampiyonluğunu ve Fas'ın bu mücadeleyi kaybetmesini kutlamak için aynı yolu kullanmış görünüyor.

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Tarihi karar

Afrika futbol tarihinin en tartışmalı krizlerinden birini sona erdiren dramatik bir gelişmeyle Spor Tahkim Mahkemesi, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını bozdu. Böylece şampiyonluk, Fas karşısındaki maçı sahada uzatmalarda 1-0 kazanan Senegal'e geri verildi ve yaklaşık on ay süren hukuki anlaşmazlık sona erdi.

Spor Tahkim Mahkemesi bugün (salı), Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun 17 Mart'ta Senegal Milli Takımı'nı finalden çekilmiş sayarak Fas'a 3-0 galibiyet veren kararını bozduğunu açıkladı.

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Yeni karar uyarınca Senegal, saha içinde ve dışında olağanüstü olaylara sahne olan karşılaşmanın ardından Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda sahada kazandığı şampiyonluğa yeniden kavuştu.

Kriz, skor 0-0'ken maçın normal süresinin son dakikalarına dayanıyor. Hakem Fas lehine penaltı verdi ve bu karar Senegalli oyuncular ile teknik direktör Pape Thiaw'u öfkelendirdi.

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Senegal Milli Takımı'ndan bazı oyuncular protesto amacıyla sahayı terk edip soyunma odasına gitti. Bu durum maçın yaklaşık 10 dakika durmasına yol açtı. Ardından Sadio Mane devreye girerek takım arkadaşlarını ve teknik direktörünü geri dönüp maçı tamamlamaya ikna etti.

Oyun yeniden başladığında Fas, şampiyonluğu garantilemek için altın bir fırsat yakaladı ancak Brahim Diaz penaltıyı Panenka vuruşuyla kullanınca top kolayca kaleci Edouard Mendy'nin kucağına gitti.

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Maç uzatmalara gitti ve Pape Gueye, Senegal'e galibiyet golünü kazandırarak ülkesine tarihindeki ikinci şampiyonluğu getirdi. Kendi sahasında takımının kupayı kaldırmasını bekleyen Faslı taraftarlar ise büyük şok yaşadı.

Olaylar son düdükle de bitmedi. Bazı Faslı gazeteciler ile oyuncuları soyunma odasına götürme kararı nedeniyle eleştirilen Senegal teknik direktörü Pape Thiaw arasında gerginlik ve tartışmalar yaşandı.

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Thiaw'un maç sonrası basın toplantısı iptal edildi, Thiaw ertesi gün özür diledi. Afrika Futbol Konfederasyonu ise finalde yaşanan olaylar nedeniyle kendisine beş maç men cezası verdi.

Maçtan iki ay sonra Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, turnuva talimatlarının 84. maddesine dayanarak Senegal'i çekilmiş saydı ve Fas'a 3-0 hükmen galibiyet verdi.