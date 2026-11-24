beIN Sports kanallarının Cezayirli spikeri Hafid Derradji, 2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin beklenen kararın açıklanmasından saatler önce, Senegal Futbol Federasyonu Başkanı ile Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki üç kişilik hakem heyetinin üyelerinden biri arasında yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesini bildiren Fas tarafının dayandığı bilgilerin kaynağını sorguladı. Derradji, Fas'ın bu görüşmeden haberdar olmasının, görüşmenin kendisinden daha az önemli olmayan soru işaretleri doğurduğunu savundu.

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Derradji'nin soruları, Fransız RMC Sport'un, Kraliyet Fas Futbol Federasyonu'nun hukuk danışmanının Spor Tahkim Mahkemesi'ne resmi bir yazı göndererek son saatlerde yaşandığı iddia edilen bir olayı bildirdiğine dair haberinin ardından geldi. Fas tarafının anlatımına göre söz konusu olay, pazar günü Senegal Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall ile anlaşmazlığı karara bağlamakla görevli hakem heyetindeki üç koltuktan birinde oturan Alman avukat arasında yapılan bir telefon görüşmesiyle ilgili.

Derradji, Twitter hesabından, bu bilgilerin Fas tarafına nasıl ulaştığı sorusu üzerinde durdu. Fas tarafını görüşmeden üçüncü bir tarafın mı haberdar ettiğini, davanın çevresinden bir sızıntının mı söz konusu olduğunu, yoksa Fas Federasyonu'nun bu bilgileri başka bir kaynaktan mı edindiğini sordu.

Derradji, davanın bağımsız, gizli ve tarafsız olması beklenen bir hakem heyeti tarafından görüldüğünü hatırlatarak bu soruların meşru olduğunu vurguladı.

Olay, suçlamanın niteliği ve zamanlaması nedeniyle ayrı bir hassasiyet taşıyor. Senegal Federasyonu Başkanı ile hakemlerden biri arasında görüşme yapıldığının iddia edilmesi, tek başına bir ihlalin kanıtlandığı anlamına gelmiyor. Bu tür iddiaların karar açıklanmadan önce gündeme getirilmesi de doğruluklarının teyit edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmıyor.

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Öte yandan RMC Sport, Senegal Federasyonu yönetimine yakın kaynakların Abdoulaye Fall ile Alman avukat arasında herhangi bir görüşme yapıldığını yalanladığını aktardı. Bu da görüşmenin gerçekten yapılıp yapılmadığını iki taraf arasında tartışmalı hale getiriyor.

Derradji, asıl önemli sorunun yalnızca görüşmenin gerçekten yapılıp yapılmadığı ya da görüşmede neler konuşulduğuyla sınırlı olmadığını, bilgiyi Fas tarafına kimin ilettiğinin ve bilginin oraya hangi yolla ulaştığının belirlenmesini de kapsadığını belirtti.