beIN Sports kanallarının Cezayirli spikeri Hafid Derradji, Spor Tahkim Mahkemesi'nin Afrika Futbol Konfederasyonu'nun turnuvayı Fas'a veren kararını iptal ederek 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'e iade etmesini yorumladı.

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“X” platformundaki paylaşımında Senegal Milli Takımı'nın, biri sahada, diğeri mahkeme koridorlarında olmak üzere aynı turnuvada iki kez şampiyon olan tarihteki ilk takım olduğunu öne sürdü.

Derradji, mahkemenin kararının beklendiği gibi çıktığını söyledi. Karar, şampiyonluğu Fas Milli Takımı'na veren Afrika Futbol Konfederasyonu kararını iptal ederek uzatmaların ardından Senegal'in 1-0 galibiyetiyle sona eren final maçının sonucunu onayladı.

Derradji, sözü önce sahanın söylediğini, ardından spor yargısının bunu teyit ettiğini ekledi. Bu sözlerle Senegal'in, sahada kazandığı ancak ardından idari bir kararla elinden alınan kupayı geri almasına işaret etti.

Cezayirli spiker, davaya eşlik eden ironiye dikkat çekti: Senegal Milli Takımı aynı anlaşmazlık sürecinde turnuvayı iki kez kazanmış oldu. İlki finalde Fas'ı mağlup ettikten sonra, ikincisi ise kupayı resmen kendisine geri veren Spor Tahkim Mahkemesi kararının ardından geldi. Derradji'nin yorumu, yaklaşık 10 ay süren ve Afrika spor kamuoyunu meşgul eden krizin aldığı olağanüstü seyirle dalga geçen bir tondaydı.

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Spor Tahkim Mahkemesi salı günü, Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun geçen 17 Mart'ta verdiği kararı iptal etti. Söz konusu karar, Senegal Milli Takımı'nı final maçından çekilmiş saymış ve sonucu 3-0 Fas lehine tescil etmişti. Yeni kararla birlikte karşılaşmanın sonucu, sahada sona erdiği şekliyle Senegal'in 1-0'lık galibiyetine döndü.

Kriz, Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan final maçındaki olaylara dayanıyor. Senegalli oyuncular, normal sürenin son dakikalarında Fas lehine verilen penaltıyı protesto ederek sahayı terk etmiş, yaklaşık 15 dakika süren bir aranın ardından geri dönmüştü.

Brahim Díaz penaltıyı Panenka vuruşuyla kaçırdı, ardından Pape Gueye uzatmalarda Senegal'in galibiyet golünü attı.