Yazın bonservissiz olarak Mainz'a giden ve pazar günü ikinci yarıda oyuna giren Ransford Königsdörffer, Philipp Mwene'nin derinliğe gönderdiği pasla HSV'nin son hattının arkasına sarktı, ardından savunmanın lideri Sebastian Bornauw'a karşı bir kez daha hızlanarak onu ekarte etti ve topu Daniel Heuer Fernandes'in müdahale edemeyeceği şekilde Hamburg kalesinde Mainz adına 5:0'lık gol olarak ağlara gönderdi. Bunun ardından Königsdörffer'den dizlerinin üzerinde kaydığı ve ellerini kulaklarının arkasına götürerek tribünlere bolca jest yaptığı bir sevinç koşusu geldi.

Bu provokasyon, hele ki ayrılığın üzerinden sadece haftalar geçmişken eski kulübüne attığı goldeki bu dışavurumcu sevinç, her zaman böyle değerlendirilecekti ve Volkspark'ı yeniden ayağa kaldırdı. Sonuç olarak Königsdörffer'e ıslıklar ve yuhalamalar yükseldi. HSV oyuncuları da tepki gösterdi. Kaptan Nicolai Remberg, eski takım arkadaşına hesap sormak için Mainzlı futbolcuların sevinç yumağına kararlı şekilde yöneldi.

"Ransi'yi inanılmaz derecede seviyorum. Onunla inanılmaz iyi anlaşıyorum" dedi Remberg daha sonra DAZN'a. "Ama ben bu kulübün kaptanıyım ve biri bizim taraftarımızın önünde böyle sevinirse, bu bana göre doğru değil, o zaman oraya gitmem gerekir. Bunu söylemem gerekir."

Königsdörffer'e hemen, bu hareketini "kesinlikle doğru bulmadığını" ilettiğini söyledi. "Burada oynadı. Sonra böyle sevinmek, bu kadar yoğun ve bu kadar aşırı şekilde... Bir de dizlerinin üzerinde kayarsan, bu da belki hoş olmaz."

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"Bazen bel altıydı": Remberg, eski takım arkadaşı için empati kurdu

Remberg, geçen sezon zaman zaman sert eleştirilerin hedefi olan Königsdörffer için anlayış da gösterdi.

"Dışarıdan bakınca ona yönelik hakaretlerin ne kadar kötü olduğu hiç anlaşılmıyordu. Bu yüzden şimdi belki onu anlayabiliyorum demem doğru olmaz ama benim gördüklerim arasında gerçekten bazen bel altı olan şeyler vardı" diye konuştu Remberg. "Sanırım bu biraz şimdi dışarı vurdu, çünkü sonrasında gelip tokalaşmak da istedi."

Daha az anlayışlı bir çıkış ise Königsdörffer'le birlikte de oynamış eski HSV futbolcusu Sonny Kittel'den geldi. Kittel, DAZN'ın Instagram hesabındaki bir videoya "Dipsiz!" yorumunu yaptı.

Königsdörffer'in kendisi açıklama yapmazken, iki teknik adam da tansiyonu düşürmeye çalıştı. "Bunu fazla büyütmek istemiyorum. Bir golün ardından kimin ne yaptığı umurumda bile değil" dedi Merlin Polzin. "Bunu kendi aralarında çözsünler." Hamburg'un teknik direktörü ayrıca, 0:5'lik bir yenilgiden sonra ilgilenmesi gereken başka konular olduğunu ima etti.

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Königsdörffer, yükseliş ve ligde kalışta önemli rol oynuyor

"Elbette abartmamak gerekir. Ama bence bir oyuncu gol attığında sevinmeli" dedi Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer. Remberg için pazar gününden geriye "küçük bir buruk tat" kaldı. Ancak eski takım arkadaşıyla kişisel ilişkisinin bundan uzun süre zarar görmeyeceğini söyledi.

Maçtan önce Königsdörffer'e, Hamburg'daki dönemi için HSV Sportif Direktörü Claus Costa tarafından bir veda hediyesi verilmişti. 24 yaşındaki oyuncu 2022'de Dynamo Dresden'den HSV'ye gelmişti ve Kırmızı Şortlular formasıyla 138 maça çıktı. 2024/25 sezonunda yükselişte büyük pay sahibi oldu, bir önceki yıl ise HSV'de ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olarak ligde kalışa beş golle katkı verdi.