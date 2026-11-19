İngiltere'den takım arkadaşları Curtis Jones ile Djed Spence, Inter antrenmanına giderken ikonik Grand Theft Auto serisi hakkında eğlenceli bir fikir ayrılığı yaşadı. İki orta saha oyuncusu, serideki favori oyunları ve GTA 6'nın çıkışına yönelik heyecan üzerine tartıştı.

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Inter'in yıldızları GTA üzerine tartıştı

Jones ile Spence, Inter antrenmanı sırasında eğlenceli bir fikir ayrılığı yaşarken görüntülendi. İngiltere milli takım oyuncuları, ünlü Grand Theft Auto serisinin en iyi oyununun hangisi olduğunu tartıştı. İkili arasındaki neşeli sohbetin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntüler, iki oyuncunun çarşamba günü antrenman sahasına giderken aralarındaki güçlü bağı da ortaya koydu. Inter, videoyu Serie A kulüplerine yayılan daha geniş bir akım kapsamında paylaştı. İtalyan takımları, GTA 6'nın 19 Kasım Perşembe günü resmen piyasaya çıkışını kutlamak için çevrim içi içerikler hazırlıyor.

“Hadi oradan!”

Tartışma, kulübün medya ekibinden bir görevlinin oyunculara köklü video oyunu serisindeki favorilerini sormasıyla başladı. Jones kendi favorilerini hemen sıraladı.

Eski Liverpool orta saha oyuncusu kameraya, “GTA San Andreas, oynadığım ilk oyun oydu. Ya da altıncı oyun çıkmadan önceki en yeni oyun olduğu için beşinci oyun” dedi.

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İngiltere milli takımıyla görevini tamamlayıp kısa süre önce İtalya'ya dönen Spence, takım arkadaşının birkaç adım arkasından yürüyordu. O da hemen kendi listesini sıraladı: “San Andreas, dört, beş, Vice City.”

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Vice City antrenman sahasında tartışma başlattı

Spence'in 2002 yapımı klasik oyun Vice City'yi listesine alması, kulüpten takım arkadaşı Jones'un sert tepkisini hemen çekti. Jones bu tercihe inanamadı.

Jones, “Ne?! Vice City mi? Hadi oradan!” diye seslendi. Bu eğlenceli diyalog, Inter soyunma odasındaki farklı oyun tercihlerini gözler önüne serdi.

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Odak yeniden Serie A'ya çevriliyor

Inter kadrosu şimdi oyun kumandalarını bırakıp tüm dikkatini yeniden ligdeki görevlerine çevirecek. Takım, kasım ayındaki milli aranın ardından sıradaki kritik Serie A maçına hazırlanıyor.