Mısırlı efsane Muhammed Abu Treika’nın, “BeIN Sports” kanallarında yorumcu olarak yaptığı açıklamalar, Hollanda milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda 32’li turda Fas’a yenilerek turnuvadan elenmesiyle ilgili öngörüsünün gerçekleşmesinin ardından, yeniden taraftarların gündemine oturdu.

Abu Treika, Hollanda milli takımının grup aşamasında İsveç'i 5-1'lik büyük bir skorla mağlup etmesinin ardından, analiz stüdyosunda Hollandalı futbol efsanesi Ruud Koolwijk ile dikkat çeken bir tartışmaya girmişti. İkili, "Yel Değirmenleri"nin büyük takımlar karşısında yoluna devam edebilme kapasitesi konusunda fikir ayrılığına düşmüştü.

Abu Treika, Hollanda’nın İsveç karşısında sergilediği performansın ve ondan önceki Japonya ile 2-2 berabere kaldığı maçın, şampiyonluk mücadelesine gerçek anlamda hazır olduğunu yansıtmadığını savundu ve takımın, birinci sınıf takımlarla karşılaştığında açıkça ortaya çıkabilecek savunma sorunları yaşadığını vurguladı.

Mısırlı yıldız, analiz sırasında şunları söyledi: “Hollanda milli takımının şu ana kadar sergilediği performansa bakılırsa, bir sonraki turda Brezilya veya Fas ile karşılaşırsa, büyük savunma sorunları nedeniyle bu takımlara yenilecek.”

Ancak Holit bu iddiayı reddetti ve kendinden emin bir şekilde “Hayır… Kimseyi korkmuyoruz” diye yanıtladı. Bunun üzerine Abu Treika gülümseyerek “O halde umarım Fas ile karşılaşırsınız” dedi.

Khoulet, meydan okumayı daha da yükseltmekten çekinmedi ve “Fas gelsin… Onları bekliyoruz” diye cevap verdi; bu sözler o dönemde sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldı.

Birkaç gün sonra, 32'li tur maçlarında Abu Treika’nın dilediği karşılaşma gerçekleşti ve Fas milli takımı, Hollanda’yı turnuvadan elemeyi başardı.

Taraftarlar, stüdyoda Abu Treika ve Khuliet’in bir araya geldiği videoyu yeniden paylaşmaya başladı. Mısırlı yıldızın öngörüsünün sahada gerçekleştiğini düşündüler; zira bu meydan okuma, Fas’ın hak ettiği bir zaferle sonuçlanarak bir sonraki tura yükselmesiyle sona ererken, Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni ise sona erdi.

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