The Athletic, birkaç gün önce ManCity'nin Premier League'in finans kuralları ve Finansal Fair Play yönergelerini ihlal etmesiyle ilgili 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Puan silme ve yüksek para cezasının yanı sıra, birden fazla zorunlu küme düşürmenin de ihtimal dışı olmadığı belirtiliyor. Haberde, ağır yaptırımların önüne geçmenin neredeyse imkânsız olduğu ifade ediliyor.

Kazanılmış şampiyonlukların geri alınmasının da ihtimal dahilinde olduğu öne sürülüyor. ManCity'nin 2009 ile 2018 yılları arasında aldığı tüm sonuçların (soruşturmanın konusu olan dönem) hükümsüz sayılması için güçlü argümanlar bulunduğu belirtiliyor.

Mills, beş yıl boyunca Skyblues formasını da giymiş biri olarak, şimdi talkSPORT Breakfast programında suçlamalar hakkında konuştu. Ona göre City, ağır bir cezaya çarptırılmalı.

Mills, "Hile yaptıkları her sezon için, önlerindeki her sezonda onlara büyük bir puan silme cezası verilmeli. Yani dokuz yıl boyunca hile yaptılarsa, önümüzdeki dokuz yılın her birinde 20 puanları silinmeli. Bakalım o zaman ne yapabilecekler" dedi.

Öte yandan ikinci lige tek seferlik zorunlu düşürülmesinin yeterli olmayacağını düşünüyor. Sonuçta kulübün, alt ligde sadece bir yıl geçirdikten sonra yeniden yükselip doğrudan zirve yarışına girebilecek kadar güçlü mali imkânlara sahip olduğunu savunuyor.

"Az önce bir taraftardan duydum: 'Bu, ikinci lig için harika olurdu.' Hayır, olmazdı. City hemen geri yükselirdi, bu da (Championship'ten) (doğrudan) yükseliş için iki yer yerine yalnızca bir yerin kalacağı anlamına gelir." Bunun mali açıdan da Championship ekiplerine fayda sağlamayacağını söyledi. "Bu sezon Manchester City'ye karşı sadece iki maç oynuyorsunuz, dolayısıyla çok büyük gelir elde edemezsiniz."

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Premier League, Manchester City hakkında nasıl karar verecek?

Ligin nihayetinde nasıl bir karar vereceği ise henüz belirsiz. Mills, "Adil ve hakkaniyetli bir sistem yok, çünkü mesele çok eskiye dayanıyor ve bu çok ama çok zor olacak; çünkü diğer kulüpler kendilerine haksızlık yapıldığını ve küme düştüklerini söyleyerek şikâyet edecekler. Bunu nasıl çözeceksiniz?" ifadelerini kullandı

The Athletic'in haberine göre, Premier League'den birçok kulüp, Skyblues'a karşı yürütülen süreç kapsamında olası hak taleplerini değerlendirmek için bir süre önce önde gelen avukatları devreye soktu. Basitçe ifade etmek gerekirse: Eğer bir mağduriyet tespit edilirse, söz konusu kulüpler milyonlarca euroluk tazminat ödemesi almaya hak kazanacak. Sun'a göre bu tutar tam 616 milyon euroya ulaşabilir.

Ancak kulüpler yasal adımları ancak temyiz sürecinin tamamlanmasının ardından atabilecek. ManCity'nin itiraz edeceği tahmin ediliyor. Guardian'a göre süreç aylarca, hatta yıllarca uzayabilir.