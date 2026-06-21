Mısırlı medya kişisi Medhat Şelbi, Tunuslu yorumcu Essam El-Şavali’yi, son birkaç saat içinde büyük tartışma yaratan bir mesajla şaşırttı.

Medhat Şelbi, Instagram'daki resmi hesabında "Story" özelliği aracılığıyla paylaştığı bir videoda şunları söyledi: "Bir futbol yorumcusunun kadro, oyuncu değişiklikleri, oyun planı veya maçın gidişatını değerlendirmeyle hiçbir ilgisi olmadığını çok iyi biliyorum."

Şöyle devam etti: “Yorumcunun rolü sadece maçtaki olayları anlatmaktır. Büyük kaptan Essam El-Şavali, 2026 Dünya Kupası’nda Tunus milli takımının İsveç ve Japonya ile oynadığı iki maçı yorumladı; İsveç’e karşı beş gol farkla yenildi, Japonya’ya karşı da dört gol farkla mağlup oldu.”

Şelbi sözlerine şöyle devam etti: “Şavali, Irak’ın Norveç’e karşı oynadığı maçta da yorumculuk yaptı ve Rafidin Aslanları 4-0 yenildi; Suudi Arabistan’ın İspanya’ya karşı oynadığı maçta da yorumculuk yaptı ve Yeşiller 4-0 yenildi.”

Şelbi şakayla karışık şöyle bitirdi: “Yemin ederim ki hiçbir şey kastetmedim, sadece biraz nefes almak istedim, ne daha fazlası ne de daha azı… Lütfen bize bulaşma Kaptan Essam, Allah seni korusun canım.”

Mısır Milli Takımı, birkaç saat sonra 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Yeni Zelanda ile karşılaşmaya hazırlanıyor.