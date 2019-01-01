Hacettepe - Yukatel Denizlispor maçı hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hacettepe Spor Kulübü ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 13:00’te başlayacak.
Hacettepe - Yukatel Denizlispor maçı hangi kanalda?
Kazanın bir üst tura yükseleceği karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak.
Süper Lig’in yeni ekibi Yukatel Denizlispor geride kalan 5 haftada topladığı 8 puanla 5. sırada yer alıyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hacettepe ise 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi ve 17. sırada bulunuyor.