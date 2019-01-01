Hacettepe - Yukatel Denizlispor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor deplasmanda Hacettepe’ye konuk olacak. Peki maç hangi kanalda?

Ziraat Kupası 3. Tur maçında Hacettepe Spor Kulübü ile Yukatel karşı karşıya gelecek.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 13:00’te başlayacak.

Hacettepe - Yukatel Denizlispor maçı hangi kanalda?

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Kazanın bir üst tura yükseleceği karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak.

Süper Lig’in yeni ekibi Yukatel Denizlispor geride kalan 5 haftada topladığı 8 puanla 5. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hacettepe ise 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi ve 17. sırada bulunuyor.