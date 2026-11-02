Eşi benzeri görülmemiş bir olayda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, İmbik ekibi Şabab Al-Ahli ile iletişimin tamamen kesilmesinin ardından bir belirsizlik ve kargaşa hali hâkim oldu. Bu durum, takımın AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Al-Hilal'e karşı oynayacağı kritik maça 24 saatten az bir süre kala yaşandı.

Bilgi sahibi kaynakların "Al-Şarku'l-Avsat" gazetesine açıkladığına göre, Asya Futbol Konfederasyonu ve Suudi Arabistan muadili ile birlikte Al-Hilal kulübü yönetimi, takımın kafilesinin Riyad'a varış zamanını öğrenmek için saatlerdir İmbik kulübü yönetimiyle iletişim kurmaya çalışıyor; ancak bugün pazartesi günü Suudi Arabistan saatiyle 13.39 itibarıyla herhangi bir yanıt alınabilmiş değil.

Riyad, AFC Elit Şampiyonlar Ligi Batı Asya bölgesi lig aşamasının dördüncü hafta müsabakaları kapsamında, Al-Hilal ile Şabab Al-Ahli arasında yarın salı günü oynanacak büyük beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Organizasyon düzenlemelerini tehdit eden belirsizlik

Kaynaklar, Şabab Al-Ahli yönetiminin takım kafilesinin varış zamanını henüz belirlemediğini ve maç tarihinin tehlikeli şekilde yaklaşmasına rağmen ilgili mercilerin karşılama, ağırlama ve konaklama düzenlemelerini yapmak için gerçekleştirdiği tüm iletişim girişimlerine yanıt vermediğini açıkladı. Buna karşın başka kaynaklar, kafilenin bugün akşam ezanından önce varmasının beklendiğine işaret etti.

Gelecek maçlar HIL AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 ALA

Şabab Al-Ahli kulübünün bir dizi idarecisi, dün pazar günü, karşılaşmayı yönetmekle görevli maç gözlemcisi ve hakem ekibiyle birlikte Riyad'a çoktan ulaşmıştı; bu durum, asıl kafilenin neden geciktiği ve varış zamanının neden belirlenmediği konusunda organizatörlerin kafa karışıklığını artırdı.

Bu belirsizlik nedeniyle, bugün pazartesi öğleden sonra saat 15.00'te yapılması planlanan maçın teknik toplantısının akıbeti de meçhul hale geldi; zira toplantının belirlenen saatte mi yapılacağı yoksa İmbik kafilesinin varışı beklenerek akşam saatlerine mi erteleneceği henüz netlik kazanmadı.

Silinen paylaşım tartışmayı büyütüyor

Bu bağlamda, sosyal medya kullanıcılarının Şabab Al-Ahli kulübünün resmi hesabına atfettikleri ve Al-Hilal karşısında oynanacak büyük beklenen karşılaşmayı ele alan bir paylaşımı dolaşıma sokmasıyla tartışma daha da büyüdü; kullanıcılar söz konusu paylaşımın daha sonra silindiğine dikkat çekti.

Bu gelişme, kulübün dün kasım ayındaki rakiplerinin yer aldığı ve ilk sırada Al-Hilal'in bulunduğu bir liste yayımladığı, internet sitesinin ise hâlâ yarın oynanacak büyük beklenen maç için geri sayım gösterdiği bir sırada yaşanıyor.

Bu bulanık tablo, büyük beklenen Asya zirvesine saatler kala ortaya çıkıyor; ilgili tüm merciler ise Dubai'den gelecek ve maçın organizasyon düzenlemelerinin akıbetini belirleyecek tek bir telefon görüşmesini bekliyor.