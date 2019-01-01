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Galatasaray Banega transferini 1 hafta içinde bitirecek!

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Getty Images
Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega'nın 1 hafta içerisinde transferinin bitmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla gitmek isteyen Galatasaray'da gündem Ever Banega'nın transferi.

TRTSpor'un iddiasına göre Arjantinli oyuncunun transferi 1 hafta içerisinde sonuçlanacak.

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Boca Juniors dışında ciddi bir talibi bulunmayan Banega için Sevilla kulübü sarı kırmızılılarda Fernado + bir miktar para talep etti.

Teklifi değerlendirecek olan Galatasaray kurmaylarının yeni bir teklif daha sunması bekleniyor.

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