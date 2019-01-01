Galatasaray Banega transferini 1 hafta içinde bitirecek!

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega'nın 1 hafta içerisinde transferinin bitmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla gitmek isteyen 'da gündem Ever Banega'nın transferi.

TRTSpor'un iddiasına göre Arjantinli oyuncunun transferi 1 hafta içerisinde sonuçlanacak.

Boca Juniors dışında ciddi bir talibi bulunmayan Banega için kulübü sarı kırmızılılarda Fernado + bir miktar para talep etti.

Teklifi değerlendirecek olan Galatasaray kurmaylarının yeni bir teklif daha sunması bekleniyor.