Galatasaray Banega transferini 1 hafta içinde bitirecek!
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Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla gitmek isteyen Galatasaray'da gündem Ever Banega'nın transferi.
TRTSpor'un iddiasına göre Arjantinli oyuncunun transferi 1 hafta içerisinde sonuçlanacak.
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Boca Juniors dışında ciddi bir talibi bulunmayan Banega için Sevilla kulübü sarı kırmızılılarda Fernado + bir miktar para talep etti.
Teklifi değerlendirecek olan Galatasaray kurmaylarının yeni bir teklif daha sunması bekleniyor.