Haarlemli Dünya Kupası katılımcısının takipçi sayısı birdenbire 28 katına çıktı: İşte nedeni

Haarlemli Trevor Doornbusch’un (26) takipçi sayısı son günlerde 1.658’den 47.000’in üzerine çıktı. Curaçao’nun yedek kalecisi, Dünya Kupası sırasında deneyimli Eloy Room’un (37) gerisinde kalmak zorunda olsa da, internette birdenbire büyük bir popülerlik kazandı.

Bunun nedeni TikTok’ta yapılan bir çağrı. Platformda neredeyse bir milyon takipçisi olan Fiagoball, hayranlarına Doornbusch’u takip etmeleri için çağrıda bulundu.

Doornbusch’un takipçi sayısı son birkaç gün içinde neredeyse otuz katına çıktı. 47.000’den fazla futbolsever artık yedek kaleciyi yakından takip ediyor.

Bu arada, TikTok kullanıcısı Valen Scarsini ödevini daha iyi yapsaydı Doornbusch’un takipçi sayısı daha da fazla olabilirdi.

Scarsini, Yeni Zelanda’dan Tim Payne’in tüm Dünya Kupası oyuncuları arasında en az takipçiye sahip olduğunu iddia etmişti. Ancak bu bilgi doğru çıkmadı, çünkü Payne’in 4.715 takipçisi vardı. Şu anda bu sayı 5,9 milyona ulaştı.

Doornbusch, VVV-Venlo ile sözleşmeli ve bu takımda yedek kulübesinde yer alıyor. The Blue Wave formasıyla sekiz kez milli olan oyuncunun Limburg’daki sözleşmesi bir yıl daha devam edecek.

Curaçao, Pazar gecesi tekrar sahaya çıkacak. Saat 02:00’da, teknik direktör Dick Advocaat’ın takımının Ekvador ile maçı oynanacak.