Haaland'ın kuzeni Tjaland golle tanıştı

Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın kuzeni Albert Tjaland adeta ünlü golcünün yolundan ilerliyor. 17 yaşında, ilk maçında ilk golünü attı.

Golcülük bu ailenin kanında var. Erling Braut Haaland'ın kuzeni Albert Braut Tjaland, Molde FK formasıyla ilk maçında gol attı.

Erling Braut Haaland'ın kuzeni Albert Braut Tjaland, ünlü kuzenini kopyalarcasına, Molde FK formasıyla tıpkı kuzeni gibi, ilk maçı olan bir kupa mücadelesinde golle tanıştı.

17 yaşındaki oyuncu, Norveç Kupası ilk turunda dördüncü lig ekibi Spjelkavik'e karşı 4-1 kazandıkları maçta takımının son golünü attı. Genç santrfor Tjaland, oyuna girdikten 10 dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda golü kaydetti.

Dortmund forvet oyuncusu Haaland da, Molde formasıyla ilk golünü Nisan 2017'de Volda TI'ye karşı kupada atmıştı. Tjaland gibi, Haaland da Molde'ye Bryne FK'den gelmişti.

1.85 boyunda ve iri görünümüyle genç oyuncunun, ünlü akrabasını andırdığı aşikâr.