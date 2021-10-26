Haaland'ın arkadaşından Dortmund'u sarsan açıklama

Norveçli yıldızın ailesinin yakın bir dostu olan Jan Aage Fjörtoft, Haaland'a ilişkin şok bir bilgi paylaştı.

Bundesliga'da sezona altı maçta dokuz golle başlayan ve sezona harika bir giriş yapan Erling Haaland'ın son durumu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund'da endişeye neden oldu.

Norveçli santrforun ailesinin yakın bir dostu olan eski futbolcu Jan Aage Fjörtoft, yıldız ismin saktlığının ciddi olduğunu açıkladı.

Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Ajax karşılaşmasının bu yıl Dortmund için oynadığı son maç olabileceğini belirten Fjörtoft, Bild gazetesindeki haberi doğruladı. Bild'de yer alan haberde kalça fleksöründe bir kas yırtılması meydana gelen Haaland'ın Aralık ayında sahalara dönmesinin mümkün olmadığı ifade edilmişti.

PSG ve City takipte

Yaşanan bu gelişmelere ilişkin olarak Borussia Dortmund'dan henüz bir açıklama gelmezken, teknik direktör Marco Rose takımının 3-1 kazandığı Bielefeld karşılaşmasının ardından spekülasyonlar hakkında konuşmayacağını ancak transfer piyasasının en popüler isminin yaşadığı sakatlığın bacağında olmadığını söylemekle yetinmişti.

Yaz transfer döneminde Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Haaland'ın Real Madrid forması giymek istediği öne sürülmüştü.

Kylian Mbappe'yi Real Madrid'e kaptırması beklenen PSG ile santrfor takviyesi yapması beklenen Manchester City'nin de hedefi olan Haaland'ın sakatlık dönüşü performansı merakla bekleniyor.

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