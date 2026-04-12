Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Haaland ve Palmer, City-Chelsea maçının resmi kadrosunun başında yer alıyor

Guardiola, liderliğe yaklaşmasını sağlayacak bir galibiyet hayal ediyor

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, bugün Pazar günü Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

Guardiola, Antonio Semino, Ryan Sherki, Jeremy Doku ve Erling Haaland'dan oluşan dörtlü hücum hattını sahaya sürdü.

Manchester City'nin tam kadrosu şu şekilde:

Donnarumma - Nunez - Khosanov, Johei - O'Reilly - Rodri - Bernardo Silva - Semino - Sharqi - Doku - Haaland.

Diğer tarafta ise Chelsea'nin kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Sanchez - Justo - Fofana - Hato - Kokoria - Caicedo - Andre Santos - Estevao - Palmer - Neto - Joao Pedro.

Manchester City, 61 puanla İngiltere Premier Lig sıralamasında ikinci sırada yer alırken, Chelsea 48 puanla altıncı sırada bulunuyor. Ayrıca

