Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Chelsea rotasını yeniden Bayern'in golcüsü Lewandowski’ye çevirdi.

Timo Werner’den istediği performansı alamayan Chelsea yeni sezona dünya çapında bir santraforu kadrosuna katarak girmek istiyor.

Goal’ün edindiği bilgilere göre; Chelsea, Robert Lewandowski’nin Bayern Münih’teki durumunu yakından takip ediyor.

Bayern, Polonyalı yıldızı satmayı şimdilik düşünmese de, Premier Lig’in zirvesinde forma giyme şansı Lewandowski’yi Almanya’dan ayrılmaya ikna edebilir.

Lewandowski’nin Bayern ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçmişte iki kez Lewandowski için transfer girişiminde bulunan Chelsea, bu girişimler sırasında kurulan bağlantılardan faydalanmayı umuyor.

Haaland ve Kane çıkmaza girdi

Thomas Tuchel yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasına uzanan Chelsea, bu sezon Premier Lig’de de zirveyi hedefliyor. Takımın ileri uçtaki eksiğini gidermek için ilk olarak Erling Haaland ismi gündeme gelmişti.

Ancak Dortmund, Chelsea'nin kısa süre önce Haaland için yaptığı teklifi geri çevirdi. Alman kulübü, 21 yaşındaki Norveçli için Manchester City’nin 100 milyon sterlin değerindeki teklifini de reddetmişti.

Chelsea Erling Haaland transferi için resmi teklifini yaptı

Gelecek yaz Haaland’ın kontratındaki 70 milyon sterlin’lik serbest kalma maddesi devreye girecek. Fakat bu, taliplerin artmasına neden olacağı için Chelsea’nin işini zorlaştırabilir.

Chelsea, eski oyuncusu Romelu Lukaku için de nabız yokladı, ama Belçikalı santrafor Inter’e takımda kalacağına dair garanti verdi.

Romelu Lukaku, Inter’e garanti verdi

Tottenham’dan ayrılmak isteyen Harry Kane de Chelsea’nin forvet sorununu çözebilecek bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak Kane için Manchester City şimdilik bir adım önde gibi gözüküyor.

Olivier Giroud’nun Milan’a transferinin ardından Chelsea, Tammy Abraham’ı da elden çıkarabilir. Forvet transferi yapılmaması halinde genç oyuncu Armando Broja’yı A takım kadrosunda görebiliriz.

Başka hamleler de gelebilir

Chelsea diğer pozisyonlar da kadroyu derinleştirmek için transfer ihtimallerini değerlendiriyor. West Ham forması giyen Declan Rice ve Rennes’in yükselen yıldızı Eduardo Camavinga orta saha için adı geçen isimler.

Savunmada, gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Andreas Christensen ve Antonio Rüdiger ile henüz yeni sözleşme imzalanabilmiş değil.

Bu bölgede sorun yaşanması halinde Chelsea, Sevillalı Jules Kounde ve bir diğer Bayernli Niklas Süle’ye yönelebilir.

Henüz transfer sezonunu açmayan Chelsea, yaptığı satışlarla 50 milyon sterlin’lik bir hareket alanı yarattı. Maviler’in bu yaz transfer piyasasının önemli oyuncularından biri olması neredeyse kesin.

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