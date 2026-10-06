Yapay zeka, geçtiğimiz günlerde suçlu bulunan Manchester City'ye küme düşme cezası uygulanması halinde oyuncularının gidebileceği muhtemel adresleri tahmin etti.

Bağımsız bir komisyon, Manchester City kulübünü dokuz sezon boyunca Premier Lig'in mali kurallarını ağır biçimde ihlal etmekle ilgili tüm suçlamalardan ve ligin soruşturmasıyla iş birliği yapmamasına ilişkin suçlamaların çoğundan suçlu buldu.

Manchester City kulübü suçlamaları reddetmeye devam ediyor ve masumiyetini vurguluyor; bu nedenle de temyize başvurdu.

Bununla birlikte, kulübün temyiz başvurusu başarısız olursa, puan silme, para cezaları ve hatta Premier Lig'den ihraç edilmeye kadar varabilecek bir dizi ağır cezayla karşı karşıya kalacak.

Bu gerçekleşir ve City alt lige düşerse, başta büyük yıldızları olmak üzere tüm oyuncularını kaybetme ihtimaliyle yüzleşecek.

"The Sun" gazetesi, yapay zekanın en çok Real Madrid'in fayda sağlayacağını tahmin ettiğini, zira forvet Erling Haaland dahil olmak üzere Manchester City'den sekiz yıldızı kadrosuna katabileceğini belirtti.

Real Madrid, 8 yıldız için olası bir adres

26 yaşındaki Haaland'ın adı uzun süredir, Karim Benzema'nın ardından yeni seçkin santraforunu arayan Real Madrid ile anılıyor.

Bu da Los Blancos'un, yine Norveçli milli oyuncuyu takip eden ezeli rakibi Barcelona'yı da geride bırakacağı anlamına geliyor.

Real Madrid geçtiğimiz yaz Enzo Fernandez'i de kadrosuna katmaya çalışmıştı ve orta saha oyuncusunun imzasını almada kendisinden önce davranan Manchester City'nin küme düşmesi halinde, sonunda bu oyuncuya kavuşabilir.

Haaland ve 25 yaşındaki Fernandez'e; Ayoub Bouaddi, Phil Foden, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis ve Josko Gvardiol da katılabilir. Bu arada Mateo Kovacic, Santiago Bernabeu'ya geri dönebilir.

İkinci sırada Manchester United

Manchester United, bu eşi görülmemiş skandal sonucunda 5 büyük transferi bitirebilir.

United, eski hedefleri Gianluigi Donnarumma ve Elliot Anderson'ı kadrosuna katabilir; bu arada Matheus Nunes, Manchester United'ın sağ bek mevkisini güçlendirmek için gelebilir.

Manchester United, Nico O'Reilly ve Rico Lewis gibi Manchester'da yetişen yıldızları da kapabilir.

Liverpool ve eski hedefler

Bu durumdan fayda sağlamaya çalışan diğer Premier Lig kulübü ise Liverpool; sonunda eski hedefleri Antoine Semenyo ve Marc Guehi'yi kadrosuna katabilir. Guehi, Anfield'a transfer olmaya o kadar yakındı ki, o dönemki kulübü 2025 yılında anlaşmadan vazgeçmeden önce Crystal Palace taraftarlarına bir veda mesajı dahi göndermişti.

26 yaşındaki Semenyo ve 26 yaşındaki Guehi'ye; Rayan Ait-Nouri ile City'nin kaptanı Ruben Dias da katılabilir ve bu ikili, stoper mevkisinde Virgil van Dijk ile harika bir ortaklık oluşturacak.

Arsenal'in de Jeremy Doku'yu, Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Mikel Arteta'nın yönetiminde oynaması için Emirates Stadyumu'na çekmeyi hedeflememesi için hiçbir sebep yok.

Chelsea, kaleci Marcus Bettinelli ile yeniden anlaşabilir; Everton ise geçtiğimiz yaz ağır bir kalple Manchester City'ye sattığı eski yıldızı Iliman Ndiaye'yi geri alabilir.

Rayan Cherki ve Paris Saint-Germain

Rayan Cherki, Fransa'ya dönerek eski kulübü Lyon'un rakibi Paris Saint-Germain forması giyebilir; bu arada Geronimo Rulli ve Allan sırasıyla Real Sociedad ve Palmeiras'a katılabilir.