"Haaland tir tir titriyor"... Cucurella, İspanya kutlamalarında o çılgın şarkıyı yeniden söyledi

İspanyol Marc Cucurella, Madrid'de yeni dünya şampiyonunun karşılanma kutlamaları sırasında Norveçli yıldız Erling Haaland hakkındaki ünlü ve alaycı şarkısını yeniden canlandırdı.

Cucurella, ödül töreni sahnesinde mikrofondan taraftarlara "Haaland titriyor!" diye seslendi; taraftarlar da şarkının sözlerine uygun şekilde coşkuyla "Çünkü Cucurella geliyor!" diye karşılık verdi.

Chelsea'nin savunmacısı, İspanya'nın EURO 2024 şampiyonluğunun ardından bu şarkının daha uzun bir versiyonunu söylemişti. O dönemde Manchester City forvetinin cevabı, yalnızca bir ay sonra ikisini karşı karşıya getiren ilk maçta gol atmasıyla hızlı bir şekilde geldi. Haaland o sırada şu yorumu yapmıştı: "Cucurella komik bir adam; geçen sezon benden formamı istedi, bu yaz da hakkımda bir şarkı söylüyor. Bu beni gerçekten hiç ilgilendirmiyor."

Daha sonra Cucurella, şarkının aslında Haaland'ın seviyesine bir saygı duruşu ve övgü niteliğinde olduğunu açıkladı ve bir oyuncunun adına şarkı bestelemenin ancak o kişi dünya çapında ve eşsiz türde bir yıldızsa gerçekleştiğine, kimsenin tanınmayan bir oyuncunun adına şarkı söylemediğine dikkat çekti.

Cucurella o sırada yaptığı davranıştan pişman olmadığını ve şarkıyı yeniden söylemeye hazır olduğunu vurgulamıştı; nitekim bunu son kutlamalar sırasında gerçekten yerine getirdi. Bu durum Norveç'te de gözden kaçmadı; oradaki medyada geniş yer buldu ve Norveç Radyo ve Televizyon Kurumu "NRK"nın ana sayfasında dikkat çekici bir başlıkta şöyle yazıldı: "Cucurella Haaland hakkında şarkı söylüyor... yeniden."