Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland, kararının geniş yankılar uyandırmasına rağmen, yeni görünümünün kendisine daha fazla mahremiyet sağlamasının ardından, uzun sarı saçlarından ve ünlü saç modelinden vazgeçtiği için mutlu olduğunu belirtti.

Haaland, geçen ağustos ayının sonunda, sezon başlamadan önce, uzun saçlarından ve her zaman görünmeyi alışkanlık haline getirdiği topuzundan vazgeçerek, kısa ve futbol yıldızları arasında kendisi için ayırt edici bir işaret haline gelen alışılmış görünümünden tamamen farklı bir saç modeli tercih etmeye karar verdiğinde herkesi şaşırttı.

Norveçli forvet görünümünü değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda arkadaşlarının tepkilerinin de keyfini çıkardı; onlarla görüntülü görüşmeler yaparak yeni görünümü karşısında ne kadar şaşırdıklarını görmek istedi. İsveçli Zlatan Ibrahimovic de bu değişime yorum yapanlar arasındaydı ve şöyle sordu: "Ne yaptın sen? Bu da ne? Bir iddiayı mı kaybettin yoksa?".

Haaland biraz mahremiyetine kavuşuyor

Haaland, "Sky Sports" kanalına yaptığı ve Fransız RMC'nin aktardığı açıklamalarda, saç modelini değiştirmesinin bu kadar ilgi görmesini beklemediğini söyledi.

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Şu açıklamayı yaptı: "Biraz gürültü koparacağını tahmin etmiştim ama tüm dünyanın yeni saç modelime bakacağını beklemiyordum. Çok komikti".

26 yaşındaki Norveçli forvet şunları ekledi: "İnsanlar artık sokakta beni pek tanımıyor. O güzel sarı saçlar artık görünmüyor. Bu bir değişim ve bence bu iyi bir şey".

Saha dışındaki en belirgin işaretlerinden birinden vazgeçmesine rağmen Haaland yeşil dikdörtgen içindeki parlak performansını sürdürüyor; Manchester City ile farklı turnuvalarda oynadığı 7 maçta 7 gol kaydetti; takım ise Premier Lig puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.