Haaland Premier Lig'in en pahalı oyuncusu listesinde ikinci sıraya düştü!

Norveçli yıldız, düşen performansına rağmen yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Premier Lig’deki performansına rağmen Fantasy Premier League (FPL) için hâlâ en değerli oyunculardan biri olarak görülüyor. Geçtiğimiz sezon Altın Krampon yarışını Mohamed Salah'a kaptırmasına rağmen, FPL oyuncuları için cazibesini koruyor.

Geçtiğimiz sezon Haaland için zorlayıcı geçti. Manchester City'nin genel olarak istikrarsız bir görüntü çizdiği dönemde Haaland da önceki sezonlara kıyasla daha düşük bir skor grafiği sergiledi. Norveçli yıldız, gol krallığında Mohamed Salah’ın gerisinde kaldı. Buna rağmen Fantasy Premier League'de istikrarını koruyan Haaland, yine de en çok tercih edilen isimlerden biri olmayı başardı.

Haaland yine zirvede

Fantasy Premier League’in 2025-2026 sezonu için belirlediği oyuncu değerlerinde Mohamed Salah 14,5 milyon sterlinle zirvede yer alıyor. Erling Haaland ise 14 milyon sterlinlik değeriyle hemen arkasından geliyor. Bu da Norveçli golcüyü, FPL yöneticileri için hâlâ premium bir seçenek haline getiriyor.

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Premier Lig’e geldiği ilk sezonda rekorlar kıran ve üst üste Altın Krampon ödülleri kazanan Haaland, Fantasy Premier League’de her zaman yüksek puan getirisiyle öne çıkmıştı. Yeni sezonda da bu potansiyelini sürdürmesi bekleniyor.

City transferlerle güçlendi

Manchester City, geçtiğimiz sezonki şampiyonluk kaybının ardından kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi. Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi rakiplerinin de kadrolarını takviye etmesi, bu sezonun rekabet seviyesini yukarı çekecek gibi görünüyor.

Kulübüyle yeni uzun vadeli bir sözleşme imzalayan Haaland, teknik direktör Pep Guardiola’nın planlarında merkezde yer almayı sürdürüyor. City’nin şampiyonluk yarışında yeniden iddialı bir pozisyona gelmesi beklenirken, Haaland bu hedefin en önemli parçası olacak.

FPL yöneticileri ise sezon başından itibaren Norveçli yıldızın yüksek bir form grafiği yakalayarak 14 milyon sterlinlik değerini sahada da yansıtmasını umut ediyor.