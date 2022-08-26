Haaland neden Manchester City'i seçti? Guardiola, transfer yarışında Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih'i nasıl geçtiklerini anlatıyor

Guardiola, Manchester City'nin Avrupa'da artık bir güç merkezi olduğuna ve bunun Haaland transferinde rakiplerini geçmelerini sağladığına inanıyor

Haaland, bu sezon Manchester City'e 51 milyon sterlin karşılığında transfer oldu. Manchester City, transferi gerçekleştirebilmek için Avrupa'nın en iyi kulüplerinin önüne geçti.

Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih, 21 yaşındaki yıldızın transferiyle ilgilenen en iyi Avrupa kulüpleri arasındaydı. Ancak Haaland sonunda Etihad Stadyumu'nda beş yıllık bir anlaşma imzaladı.

Haaland, City formasıyla daha şimdiden üç lig golünü ağlara gönderdi 🔥

Guardiola, ne söyledi?

Guardiola, BBC Sport'a verdiği röportajda, daha önce yıldız oyuncular için pek rekabet etmediklerini söyledi. "Belki de haklısın, yapamadık ve başka kulüplere gittiler çünkü Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih'in karizması bizden daha yüksek.

Avrupa hiyerarşisinde yeniyiz; sadece on yıl ve bunlar uzun geçmişler (diğer kulüpler)."

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 33884 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 33884 Oylar

"Bu yüzden en iyi forvetlerden birinin buraya gelmesi gerçekten iyi iş çıkardığımızı, karizmamızı ve duruşumuzu gösteriyor."

Haaland, Manchester City kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı ve şimdiye kadar üç gol attı.

West Ham'a karşı ligdeki ilk maçında 36. ve 65. dakikalarda 2 gol kaydetti.

Üç fotoğrafla hikâye

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Man City için sırada ne var?

Manchester City, Barcelona'ya katılmak istediği bildirilen Bernardo Silva'yı elinde tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz çarşamba oynanan Barcelona hazırlık maçından sonra Xavi ve Guardiola'nın oyuncunun Barcelona'ya olası transferi hakkında yaptıkları açıklamalar gündem olmuştu.

Ligde ise mücadele devam ederken, Premier Lig'in son şampiyonu Cumartesi günü Crystal Palace ile karşılaşacak.