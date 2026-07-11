Haaland, modern futbol kurallarıyla alay ediyor ve Messi ile Mbappé’yi geride bırakıyor

Hareketlerinin azlığı nedeniyle yöneltilen eleştirilere rağmen, Norveçli Erling Haaland, futbolun kat edilen kilometre sayısıyla değil, ceza sahası içindeki hareketlerin kalitesiyle belirlendiğini kanıtlamaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda Norveçli forvet, boş alanları değerlendirme sanatında yeni bir ders veriyor ve sakin adımlarını kritik gollere dönüştürerek, taktiksel zekanın sürekli koşmaktan daha ölümcül olabileceğini kanıtlıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Haaland 2026 Dünya Kupası boyunca Norveç'in maçlarının %84'ünde sahada yer aldı; bu oran, Altın Ayakkabı ödülü için yarıştığı tüm rakiplerini geride bırakıyor. Daha da önemlisi, fırsatları gole çevirme oranı, turnuvadaki diğer golcülere göre açık bir farkla önde.

Brezilya maçında Haaland yaklaşık 9 kilometre yol kat etti; bunun %84’ü yürüyüşten oluşuyordu. Bu rakam, sahadaki farklı oyun stilini yansıtıyor. Buna karşın, rakiplerinin rakamları tamamen farklı görünüyor.

Lionel Messi, maç başına ortalama 6,6 kilometre yol kat ediyor ve bunun %62'si yürüyüşten oluşuyor; Harry Kane ise maç başına ortalama 11 kilometre yol kat ediyor. Kylian Mbappé ise Manchester City'nin forvetine kıyasla çok daha fazla hızlı koşu gerçekleştiriyor.

“Marca”ya göre Mbappé, Fas ile oynanan çeyrek final maçında saatte 37,6 kilometreye ulaşan en yüksek hızıyla 2026 Dünya Kupası’nın en hızlı oyuncuları listesinin başında yer alıyor.

Bu fiziksel farklılıklara rağmen, gol açısından Haaland üstünlük sağlıyor. İlk Dünya Kupası katılımında yedi gol attı; bu rakam, Lionel Messi (bir gol), Cristiano Ronaldo (bir gol) ve Kylian Mbappé’nin (dört gol) ilk Dünya Kupası katılımlarında attıkları toplam gol sayısını aşıyor.

Ayrıca Haaland’ın şutlarını gole çevirme oranı %39’a ulaştı; bu, 1986’da İngiliz Gary Lineker’den bu yana Dünya Kupası’ndaki en yüksek oran. Peki, koşmaktan çok yürüyen bir forvet, kale önünde nasıl bu kadar etkili olabilir?

Cevap, farklı oyun tarzında yatıyor. Haaland, Harry Kane gibi atakların kurgulanmasına pek katılmıyor, Mbappé gibi sık sık driplinglere ve hızlanmalara da güvenmiyor; ayrıca gol yaratma konusundaki katkıları da sınırlı. Bu nedenle, rakibe baskı yapması, orta saha oyuncularını desteklemek için geriye çekilmesi ve topun dolaşımına sürekli katılması beklenen modern bir forvetin gerekliliklerini göz ardı ediyor gibi görünüyor.

Ancak top ceza sahasına geldiğinde, Haaland turnuvanın en tehlikeli forveti haline dönüşüyor. Sadece 18 şutun 7’sini gole çevirmiş olması, kale önündeki yüksek verimliliğini yansıtan olağanüstü bir gol ortalamasıdır.

Maçın uzun sürelerinde saha içinde pek görünmemesi, oyunun akışından uzak kaldığı izlenimini verse de, bu aslında titiz bir taktik planın parçasıdır. Çoğu forvet, savunmacıları şaşırtmak için sürekli hareket halindeyken, Haaland tempoyu düşürmeyi, savunmacıların pozisyonlarını izlemeyi ve uygun boşluğun ortaya çıkacağı anı beklemeyi tercih ediyor; ardından bu boşluğu değerlendirmek için yıldırım hızıyla atağa geçiyor.

Brezilya kalesine attığı ilk gol, bu felsefenin en iyi kanıtıydı. Hücumu sakin ve acele etmeden başlattı, ardından savunmacılar arasında açılan boşluğu değerlendirerek mükemmel bir zamanlamayla fırladı, Gabriel’i geçip topu ağlara gönderdi ve maç boyunca koşmaktan çok, mükemmel zamanlamanın daha değerli olabileceğini kanıtladı.