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Çeviri:

Haaland, Mbappé'nin Fas karşısında kazandığı penaltı hakkında yorum yaptı

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
E. Haaland
K. Mbappe
Fransa
Fas

Norveçli forvet Erling Haaland, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’nın Fas’ı 2-0 mağlup ettiği maçta, Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’nin bir penaltıyı kaçırmasına ilişkin yorumda bulundu.

Mbappé, maçın başlarında bir penaltı kaçırdı, ancak 60. dakikada kaleci Yassine Bounou'nun ağlarına giden muhteşem bir kavisli şutla bunu telafi etti.

Penaltı kaçırılması, özellikle Mbappé'nin video yardım sistemi (VAR) incelemesi nedeniyle penaltıyı kullanmak için uzun süre beklemek zorunda kalması nedeniyle herkesin gündemindeydi.

AOL ağı, Haaland’ın Snapchat uygulaması üzerinden Mbappé’nin penaltı kaçırmasıyla ilgili görüşünü dile getirdiğini ve tutumunu gizlemediğini bildirdi.

Haaland, Mbappé’nin penaltı vuruşunun fotoğrafına yaptığı yorumda “Penaltı vuruşunu yapmak için 5 dakika beklemek çok uzun bir süre” diye yazdı.

Dünya Kupası
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FRA
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BLN

Nitekim Kylian Mbappé, Faslı savunma oyuncusu Nasser Mazraoui tarafından faul yapıldıktan sonra 3 dakika 12 saniye boyunca topun önünde bekledi. 

Mbappé gibi bir oyuncu için ritmin bu şekilde kesilmesi hiç de kolay bir şey değil ve kendisi de penaltı vuran oyunculardan biri olan Haaland'ın bunu çok iyi anladığı görülüyor.

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