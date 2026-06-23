Haaland: Mbappé ile karşılaşmak önemli değil... Fransa bizi yenecek ve Dünya Kupası'nı kazanacak

Norveçli forvet Erling Haaland, gol atma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı ve Dünya Kupası’ndaki Fransa milli takımının gücünü övdü.

Norveçli yıldız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında dört gol attı; Irak karşısında sadece 25 kez topa dokunduktan sonra iki gol kaydetti, Aynı senaryo Senegal karşısında da tekrarladı; birkaç dakika boyunca maçtan kopmuş gibi görünerek sanki maçı uzaktan izliyormuşçesine davrandı. İlk yarıda sadece 11 kez topa dokunarak nadiren müdahale etti, ancak devre arasından sonra rakibi yeniden cezalandırmak için çok az zamana ihtiyaç duydu.

Rakamlar, Haaland’ın kalitesini net bir şekilde ortaya koyuyor; Dünya Kupası’nda her 12 top dokunuşunda bir gol atıyor.

Haland, İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında bu konuya ilişkin şunları söyledi: "Bilmiyorum. Sanırım benim uzmanlık alanım gol atmak. Diğer pek çok şey gibi, ben de gol atmada çok iyiyim ve biraz da şanslıyım. Tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum, ama durum bu."

Haaland, Mbappé liderliğindeki Fransa ile oynayacakları maç hakkında ise şöyle konuştu: “Açıkçası, şu anda bu konu beni pek ilgilendirmiyor. Zaten turu geçtik, bu harika bir şey, bu yüzden şu anda o maç pek umurumda değil. Muhtemelen bizi yenecekler, muhtemelen turnuvanın tamamını kazanacaklar.”

Haaland, 1998'den bu yana ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda milli takımının güçlü başlangıcının ardından duygulara kapılmamak gerektiği konusunda uyarıda bulunarak şöyle dedi: “28 yıl sonra ilk kez tur atlamak ve grup aşamasını geçmek mi? Evet derim. Ama Dünya Kupası'nı kazanmak mı? Kesinlikle hayır.”

Haaland sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda arka arkaya 12 resmi maç kazandık. Ben olağanüstü bir şeyin parçasıyım, tarih yazıyoruz ve Norveçli olmaktan son derece gurur duyuyorum."