Haaland Manchester City'nin golcü listesinde üçüncü sırada

Santrfor arayışlarını sürdüren Premier Lig'in son şampiyonuna ilişkin bir iddia daha gündeme geldi.

Dortmund'da attığı gollerle Avrupa futbolunun en önemli santrforları arasına adını yazdıran yıldızı Erling Haaland'ın birçok takımın transfer listesinde olduğu bilinirken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. AS'ta yer alan habere göre Norveçli santrfor Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin listesinde üçüncü sırada.

Haaland için seçeneklerden biri olan Chelsea'nin Romelu Lukaku transferiyle birlikte masadan kalkması genç oyuncunun seçeneklerinin bir eksilmesine neden oldu. Ronald Koeman'ın ayrılmasının ardından belirsizliğin hakimiyet sürdüğü Barcelona'nın da bugün itibarıyla Haaland yarışından çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Listede iki isim daha var

Real Madrid ve PSG'nin Haaland'a olan ilgisi sürerken, Haaland'ın bu iki takım arasında tercih yapması gerekirse, İspanyol ekibini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yine de Mbappe'yi Real Madrid'e kaptırması halinde PSG'nin de Haaland'ın aklını astronomik bir yıllık ücret teklifiyle çelmesi bir hayli muhtemel görünüyor.

Habere göre Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin santrfor listesinin ilk sırasında Fiorentina'dan Dusan Vlahovic yer alırken, City'nin listesinin iki numarası ise Internacional forması giyen Yuri Alberto. Haaland'ı santrfor adayları arasında üçüncü sıraya yerleştiren Manchester City, genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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