Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, bugün pazar akşamı Anfield'da oynanacak Manchester City maçı için takımının ilk 11'ini açıkladı. Karşılaşma, İngiltere Premier Lig'in altıncı haftası kapsamında oynanacak.

Liverpool'un ilk 11'inde sürpriz, genç santrfor Luis Comas'a yer verilmesi oldu. Alexander Isak, Hugo Ekitike ve Cody Gakpo'nun sakatlıkları nedeniyle bu tercih yapıldı. Ayrıca Dominik Szoboszlai de maç kadrosunda hiç yer almadı.

Liverpool'un ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Alisson.

Savunma: Araujo, Jaquet, Van Dijk, Kerkez.

Orta saha: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Hücum: Munoz, Barcola, Comas.

Öte yandan Manchester City'nin hücumunu Premier Lig'in altıncı haftasının zirve maçında Erling Haaland yönetecek. Arkasında ise Enzo Fernandez ve Rayan Cherki ikilisi görev yapacak.

Teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City'nin ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Donnarumma.

Savunma: Nunez, Diaz, Guehi, O'Reilly.

Orta saha: Anderson, Enzo Fernandez, Cherki.

Hücum: Semenyo, Ndiaye, Haaland.

Manchester City, 15 puanla (tam puan) Premier Lig puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Liverpool ise 9 puanla sekizinci sırada bulunuyor.



